La privatisation des casinos de Maurice et l'avenir de leurs quelque 600 employés suscitent de vives inquiétudes au sein de la Casinos Employees Union (CEU), affiliée à la General Workers Federation (GWF). Lors d'une conférence de presse tenue hier à Lakepoint, Curepipe, les représentants syndicaux ont présenté trois propositions adressées à la direction, tout en dénonçant le manque de communication et de dialogue autour du processus de privatisation.

Le syndicat réclame une réponse de la direction à un document détaillé soumis à la suite de la dernière rencontre, tenue le 4 septembre. Selon Jayen Moorghen, président de la CEU, plusieurs courriers ont depuis été adressés à la direction et aux autorités concernées, sans réaction satisfaisante. Il appelle à l'ouverture de négociations afin de permettre aux employés de mieux comprendre les perspectives qui leur sont réservées.

Sharvin Sunassee, négociateur de la CEU et de la GWF, a détaillé les trois propositions soumises à la direction. La première concerne le redéploiement des employés vers d'autres sociétés appartenant au groupe ou dans lesquelles celui-ci détient des participations, dans le cadre des dispositions légales relatives au transfert d'entreprise. Cette option permettrait aux travailleurs intéressés de poursuivre leur carrière au sein d'autres entités.

La deuxième proposition porte sur la mise en place d'un plan de retraite anticipée, notamment pour les employés âgés de 50 ans et ayant au moins un an de service. Le syndicat souhaite également que certains travailleurs plus jeunes, selon des critères à négocier, puissent bénéficier de ce dispositif, assorti d'une compensation.

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Enfin, la CEU demande qu'un accord garantisse le maintien des employés intéressés au sein des casinos en cas de reprise par une nouvelle entité, en préservant leurs conditions de service, leur salaire, leur ancienneté et leurs droits syndicaux.

Ashvin Gudday, négociateur de la GWF et de la Private Sector Employees Union (PSEU), a, pour sa part, dénoncé ce qu'il considère comme une ingérence politique persistante et une mauvaise gestion.

Il évoque une entreprise évaluée à Rs 1,7 milliard, tout en regrettant l'absence de promotions et de perspectives pour les employés. Il a également fait état de huit travailleurs ayant perdu leur emploi dans certaines opérations, ainsi que de souffrances psychologiques liées à l'incertitude professionnelle.

Les syndicats réclament l'intervention du ministre du Travail, Reza Uteem, afin que la direction respecte les dispositions légales et les conventions internationales relatives aux relations industrielles et à la négociation collective. Faute de dialogue, ils n'excluent pas des actions syndicales et des recours devant les instances compétentes.