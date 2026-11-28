Au marché central hier, l'inquiétude se faisait sentir derrière les comptoirs de la section viande. Depuis que la fièvre aphteuse a été suspectée dans un élevage de 16 bovins à Notre-Dame, Khoyratty, le 17 novembre, plusieurs bouchers affirment que les consommateurs hésitent à acheter du boeuf.

Si les autorités poursuivent leurs investigations pour déterminer l'origine du virus, les commerçants, eux, disent déjà en ressentir les conséquences sur leur chiffre d'affaires.

Pour Hussein Khodabux, boucher spécialisé dans la viande de boeuf au bazar de Port-Louis, la baisse est significative. «En général, on a une baisse de 50 %. Certains clients nous disent qu'ils ont peur que la viande les fasse tomber malades. Pourtant, la viande que nous vendons passe par le ministère de l'Agro-industrie. Les animaux sont vérifiés et nous sommes certains qu'ils sont sains», affirme-t-il.

Hussein Khodabux explique que les informations qui circulent ont semé le doute dans la tête des consommateurs. «Ce serait bien que le ministère concerné vienne rassurer la population à travers une déclaration, une campagne dans les médias. Nous comprenons que les gens puissent avoir des craintes, mais la baisse est réelle. Nous faisons 50 % de ventes en moins.»

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Même constat chez Assad Dubuly, boucher au marché depuis près de 35 ans. Il considère que cet épisode, bien qu'isolé, risque de porter préjudice à l'ensemble de la filière bovine et aux commerçants qui respectent les procédures sanitaires.

Contrôlé, garanti et halal

«C'est un cas isolé, mais le fait qu'il soit devenu une actualité nationale ne fait pas du bien à notre pays ni à notre industrie. Tous les boeufs que je reçois passent par la Mauritius Meat Authority. Le processus est respecté. L'abattoir est utilisé dans de bonnes conditions et les contrôles sont effectués. La viande que nous vendons est un produit contrô- lé, garanti et halal.»

Assad Dubuly tient à rassurer le public. «Il n'y a aucune raison de paniquer ou d'écouter des rumeurs provenant de personnes qui ne connaissent pas les procédures. Quand on avance des accusations, il faut des preuves et des certitudes. Nous sommes victimes de cette situation depuis une semaine. Le public est frustré et les mauvaises nouvelles circulent rapidement.

Il faut que les autorités et la presse contribuent à rassurer les consommateurs sur la qualité de la viande. Ce qui se dit peut laisser des traces et il est difficile d'effacer une mauvaise réputation. Nous comptons sur le gouvernement pour rassurer la population. Si quelqu'un achète de la viande ailleurs, il prend ses risques. Mais s'il achète chez nous et tombe malade, nous assumons nos responsabilités pour sa santé.»

Mamad Cowar, un autre boucher du marché central, accuse également une baisse de ventes de 50 %. Il insiste sur le fait que les commerçants ne devraient pas être pénalisés pour un cas détecté dans un élevage spécifique. «Ce métier se transmet de génération en génération.

Depuis cette affaire de fièvre aphteuse, nos ventes ont chuté de plus de 50 %. Le problème a été signalé à Notre-Dame, où un éleveur n'aurait pas maintenu son parc dans de bonnes conditions d'hygiène. Mais cela ne veut pas dire que tous les boeufs sont malades.» Il met l'accent sur le fait que les animaux que les autres bouchers et lui reçoivent sont sains. «Toutes les viandes passent d'abord par la Mauritius Meat Authority, qui donne son autorisation.

Nous avons les reçus pour le prouver. À cause d'un problème chez une seule personne, nous, les bouchers, ne pouvons pas tous payer les conséquences. Il faut que les gens comprennent cela. Les vétérinaires font leur travail.»

Rétablir la confiance

Du côté des autorités, le ministre de l'Agroindustrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche, Arvin Boolell, a expliqué que les premiers signes de la maladie avaient été observés le 13 novembre par l'éleveur. Le 15 novembre, un cas de salivation chez une vache avait été signalé à la division des services vétérinaires. Une première intervention avait alors été effectuée, sans que des lésions évocatrices de la fièvre aphteuse soient observées.

Le 17 novembre, quatre cas suspects ont été signalés dans un élevage de 16 bovins à Khoyratty. Des prélèvements ont été effectués et analysés par PCR au National Veterinary Laboratory. Des échantillons ont également été envoyés les 17 et 18 novembre à l'Agence nationale française de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour confirmer le sérotype et retracer l'origine géographique du virus.

Lors de la Private Notice Question du mardi 24 novembre, Arvin Boolell a également indiqué que son ministère avait sollicité l'appui technique du Botswana Vaccine Institute. Un officier de cette institution était à Maurice du 21 au 23 novembre pour recueillir des échantillons et participer à l'investigation sanitaire.

Au marché , l e s bouchers espèrent désormais que les résultats des analyses et les communications officielles permettront de rétablir la confiance des consommateurs.