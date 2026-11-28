interview

Après 44 années passées auprès des enfants souffrant d'une déficience intellectuelle - neuf ans à la Mauritius Mental Health Association puis le reste à l'Association des Parents d'Enfants Inadaptés de l'Île Maurice (APEIM) -, Jocelyne Beesoon se retire mais elle n'abandonne pas la cause, qui est celle de transmettre tout ce qu'elle a reçu, mais autrement.

Comment vous êtes-vous retrouvée à oeuvrer pour les enfants souffrant d'une déficience intellectuelle ?

Je dois d'abord dire que j'ai été sensibilisée à la cause des enfants par ma grand-mère qui m'a placée dans une organisation nommée «Âmes vaillantes» lorsque j'avais cinq ans. Après mes études secondaires, j'ai cherché un emploi. J'avais 18 ans. J'ai effectué un premier stage à la Mauritius Mental Health Association (MMHA), où j'ai découvert le travail d'accompagnement des personnes en situation de handicap intellectuel.

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C'est là que je suis tombée en amour pour les enfants souffrant d'une déficience intellectuelle. Même si à l'époque, la MMHA n'était pas structurée, j'ai découvert des personnes formidables qui m'ont appris le travail. J'ai aussi suivi un cours que le ministère de la Santé offrait et qui était animé par France Boyer de la Giroday et son équipe. C'était une formation pédagogique pour les enfants de moins de six ans, qui se tenait au centre Misereor à Port-Louis.

C'est là que j'ai découvert le monde des enfants et que j'ai été certaine que c'était ma voie. Après neuf ans, j'ai été recrutée comme éducatrice à l'APEIM par Nancy Piat et déployée à l'APEIM de Port-Louis. Lorsque le chef de service de cette cellule est parti, on m'a nommée comme sa remplaçante. De Port-Louis, j'ai été mutée à l'unité de Beau-Bassin en tant que chef de service.

En 2013, Irène Alessandri qui était directrice, m'a demandé si je voulais la remplacer lorsqu'elle se retirerait. J'ai accepté en disant toutefois que j'avais besoin de me former. Avec l'APEIM, j'ai pu bénéficier de plusieurs formations à l'étranger comme à Maurice.

Combien de formations avez-vous suivies ?

Une quinzaine dont les plus importantes auprès de l'Institut régional du travail social à La Réunion. J'y ai d'abord suivi un cours sur l'aide médico-psychologique pour les bénéficiaires adultes et enfants. Par la suite, auprès du même institut, j'ai suivi une formation pour être chef de service et mon mémoire a porté sur la réflexivité au coeur des pratiques professionnelles dans le secteur social et comment la mettre en pratique.

Vous prenez la barre de l'APEIM quand ?

Au départ d'Irène Alessandri en 2016. En 2017, nous avons été obligés de nous départir des écoles pour les plus petits. Cellesci ont été reprises par le Bureau de l'éducation catholique, rebaptisé depuis SeDEC. Ma plus grande leçon est venue du cardinal Maurice Piat qui disait que lorsque les gens ne comprennent pas ce que vous voulez faire, il faut leur montrer le chemin. Les plaidoyers que j'ai menés toute ma vie étaient justement destinés à montrer la voie. C'était en adéquation avec ma foi.

Est-ce que cela a été dur d'entrer dans le fauteuil d' Irène Alessandri ?

Je n'ai jamais voulu rentrer dans ses chaussures ni prendre sa place. Mon combat a toujours été ailleurs : défendre le respect des bénéficiaires, faire reconnaître leurs droits et veiller à ce que leurs parents soient eux aussi écoutés, respectés et accompagnés.

J'ai toujours cru que notre rôle n'était pas de décider à leur place, mais de leur donner la possibilité de faire entendre leur voix, de faire leurs propres choix et de vivre dans la dignité. C'est cette conviction qui a guidé mon engagement tout au long de mon parcours.

Quelle est la différence entre vous et votre successeur, le psychologue Julien Quenette ?

Julien est porté par des plaidoyers pour la reconnaissance du métier, pour l'application de la stratégie 2027-2030, pour une révision des salaires à la hausse pour le personnel. Je dois dire que j'ai beaucoup appris de lui comme lui de moi.

Qu'avez-vous le sentiment d'avoir apporté à l'APEIM ?

J'ai mis en place un leadership collaboratif. J'ai agi comme mentor pour plusieurs chefs de service et de départements afin qu'ils deviennent des leaders collaboratifs. J'ai aussi insufflé une culture de l'intelligence émotionnelle car j'y crois.

C'est un socle que l'on ne doit pas négliger. J'ai recruté une consultante externe pour remettre à jour les ateliers pédagogiques et j'ai travaillé avec les chefs de service et des unités dans l'optique de mener les jeunes bénéficiaires sur le chemin de l'autodétermination.

Ils doivent être autonomes et responsables de leur route. On place le choix entre leurs mains et on leur donne la parole. Personne ne doit parler pour eux. Ayant présidé Inclusion Maurice pendant plusieurs années, j'ai pu faire former les membres des organisations membres mais aussi le personnel et les membres du conseil d'administration de l'APEIM à l'autodétermination.

Qu'allez-vous faire maintenant que vous quittez l'APEIM ?

Je quitte la mission de l'APEIM mais je ne quitte pas la cause. Je vais transmettre mais autrement. J'ai commencé à écrire un livre intitulé «Ces petits sont mes maîtres» où je raconte des histoires vécues sur le terrain car j'ai beaucoup appris des bénéficiaires de l'APEIM.

Je raconte comment ils m'ont façonnée pour être ce que je suis aujourd'hui. Ce livre sera destiné aux éducateurs, aux parents et à ceux qui sont dans le secteur. Je souhaite que l'APEIM ne perde jamais son âme.

Mon plus grand souhait pour le pays est qu'il y ait une prise en charge précoce pour les petits. L'APEIM fait de l'intervention précoce tous les 15 jours afin de dépister très tôt les enfants souffrant d'une déficience intellectuelle et les prendre en charge. C'est bon mais insuffisant. Il faudrait que l'État s'y mette aussi avec une prise en charge semblable pour les petits pour lesquels il n'y a pas grand-chose.

Maurice aurait pu s'inspirer de l'organisation indienne Stepping Stone, où l'enfant souffrant d'une déficience intellectuelle détectée précocement est pris en charge une journée, et tous les jours. En Inde, ce service est payant et les parents doivent avoir les moyens. L'État mauricien pourrait vraiment s'en inspirer.