En plus des difficultés conjoncturelles qui affectent les secteurs des hydrocarbures, de l'eau et de l'électricité, avec de lourdes conséquences sur le quotidien des populations, la gouvernance générale en est défaillante. Tel est le constat dressé par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, le 28 novembre, lors de son message sur l'état de la nation. Le chef de l'État a rappelé l'obligation du gouvernement à assurer la régularité du service public et veiller à ce que les efforts se poursuivent davantage pour le bien de tous.

Au tout de début de son message, le président de la République a rendu hommage aux agents de la force publique morts en mission à Makotimpoko dans le département de la Nkeni-Alima à la suite des incidents frontaliers avec la République démocratique du Congo.

Il a exprimé la compassion de la nation envers les familles éplorées et considéré que la relation entre Brazzaville et Kinshasa devraient davantage mettre en lumière la solidité des liens entre les deux peuples.

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Le chef de l'Etat s'est adressé ensuite particulièrement à la jeunesse congolaise, l'invitant à croire en son avenir car, a-t-il insisté, " notre pays est un vaste chantier". Après la proclamation de la République du Congo, le 28 novembre 1958, le soixante-huitième anniversaire célébré cette année a aussi permis au président de la République, qui s'exprimait devant le Parlement réuni en congrès, de saluer les meilleurs choix que le peuple congolais a faits depuis cette date jusqu'à aujourd'hui.

Il reste optimiste sur la capacité du pays à relever les défis face aux difficultés du moment en s'appuyant sur le nouveau plan de développement couvrant la période 2027-2031.