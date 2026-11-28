La Dynamique des journalistes du Congo (DJC) a décerné, le 27 novembre, à Brazzaville le « Prix d'excellence de leader communautaire » à Mesmin Ildevert Akoli, en récompense de son engagement et de multiples actions qu'il mène au profit de la jeunesse congolaise dans la formation des jeunes dans plusieurs métiers dont celui de l'audiovisuel.

Après des enquêtes menées sur ses actions philanthropiques, la DJC, sous l'égide de son président, Ismaël Samba, a décerné le prix « Leader communautaire » accompagné d'un trophée honorifique spécial à Mesmin Ildevert Akoli pour ses bienfaits à la communauté.

Ce prix lui a été accordé à titre de récompense pour multiples actions qu'il mène dans la formation des jeunes congolais dont quatre-vingt-quinze dans la création audiovisuelle, le montage des projets et l'élaboration de modèles économiques et aux études de marché. « Au-delà de la technique, vous défendez une conviction forte et inspirante : la jeunesse ne doit pas seulement attendre un emploi.

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Elle doit acquérir les compétences pour entreprendre, créer des activités génératrices de revenus et devenir actrice de son propre développement. Cette distinction est une récompense qui vous encourage à poursuivre les initiatives salvatrices en faveur de la solidarité, de l'entrepreneuriat et du développement de notre pays », a affirmé la DJC, dans son mot de circonstance délivré par la journaliste Merleine Bourangon.

Réceptionnant la distinction honorifique, l'heureux récipiendaire a exprimé son satisfecit pour le choix porté sur sa personne, et a témoigné sa reconnaissance à l'endroit de la DJC pour le prix obtenu, qu'il considère comme étant un geste d'encouragement à ses actions philanthropiques.

Mesmin Ildevert Akoli a, par ailleurs, précisé que son engagement au profit de la jeunesse s'inscrit dans une démarche désintéressée, mais visant à contribuer à l'épanouissement de la jeunesse congolaise. « En tant que bon citoyen, je dois apporter ma pierre à l'édifice... », a-t-il indiqué, soulignant que la jeunesse étant l'avenir du pays, il faut l'accompagner.

Rappelons que la Dynamique des journalistes du Congo est une organisation regroupant des professionnels des médias publics et privés. Elle poursuit deux objectifs majeurs : défendre les intérêts des acteurs de la communication et valoriser l'excellence à travers la remise de prix d'encouragement.

Depuis 2023, elle mène des enquêtes à travers les médias afin d'identifier et de distinguer les personnes physiques et morales pour leur engagement citoyen, leurs actions remarquables et leur contribution au développement de la société.