L'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE) a désormais pignon sur rue dans la capitale du Niari. Bâti pour un peu plus d'un milliard de francs CFA, l'immeuble inauguré le 25 novembre abrite l'antenne chargée du Niari, de la Bouenza et de la Lékoumou.

Placée sous le patronage du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, représenté par le ministre délégué chargé de l'Industrie touristique, Prince Bertrand Bahamboula, la cérémonie s'est tenue en présence du préfet du Niari, Micheline Nguessimi, entourée de ses homologues de la Bouenza, Marcel Nganongo, et de la Lékoumou, Christophe Tchikaya.

Le directeur général de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, Louis-Marc Sakala, avait à ses côtés le président du Conseil de régulation, les autorités administratives et locales, les représentants des opérateurs et de nombreux cadres de l'institution.

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Pour Louis-Marc Sakala, le nouveau siège n'est pas un simple ajout au patrimoine de l'Agence. Il est l'aboutissement d'un engagement pris en 2024 à Pointe-Noire, lors de l'inauguration de l'antenne départementale de Pointe-Noire, devant le président de la République, Denis Sassou N'Guesso. « En inaugurant aujourd'hui nos nouveaux locaux, nous réaffirmons une volonté claire : rapprocher la régulation des populations locales comme nous l'avons fait à Pointe-Noire et comme nous sommes en train de le faire à Ouesso et Oyo », a déclaré le directeur général.

La présence sur le terrain répond à une nécessité de méthode. Une institution qui contrôle le respect des cahiers des charges des opérateurs et arbitre des intérêts parfois contradictoires, ceux des usagers, des opérateurs et de l'État, ne peut se contenter de regarder le pays depuis Brazzaville. « Les difficultés rencontrées par les usagers, les contraintes des opérateurs et les besoins des collectivités locales doivent pouvoir être identifiés au plus près de leur lieu d'expression », a insisté Louis-Marc Sakala. Le message s'adressait aussi aux opérateurs, à qui il a rappelé que la proximité du régulateur s'accompagne « d'une exigence constante de respect des obligations » qui leur incombent.

Dolisie, une vocation régionale ancienne

Le choix de Dolisie ne doit rien au hasard. Le directeur général de l'ARPCE a puisé dans l'histoire de la ville pour le rappeler. Fondée en 1934 et baptisée du nom d'Albert Dolisie, compagnon de Pierre Savorgnan de Brazza, la cité comptait déjà en 1956 une recette des postes et télécommunications classée en deuxième classe dans l'organisation de l'Afrique équatoriale française.

En 1967, une loi accordait la garantie de l'État à l'acquisition d'un câble coaxial téléphonique destiné à relier Dolisie à Loutété. Deux ans plus tard, un décret en faisait le siège de la circonscription d'inspection régionale des postes et télécommunications du Niari, de la Bouenza et de la Lékoumou.

Ces trois départements forment aujourd'hui, très exactement, le périmètre de la nouvelle antenne interdépartementale. Plus d'un demi-siècle plus tard, la boucle est bouclée.

Plus d'un milliard de francs CFA

Le chantier, estimé à 1110 374 826 francs CFA, devait durer quelques mois. Il en aura pris plus de vingt-quatre. Le directeur général n'a pas éludé la question : les changements intervenus dans les lois de finances 2025 et 2026 ont imposé un arrêt des travaux de plus de huit mois.

Le résultat se déploie sur un sous-sol réservé au parking, un rez-de-chaussée et deux étages, prolongés par un édicule en toiture. Le rez-de-chaussée accueille une salle de réunion modulable, équipée pour la visioconférence, ainsi que des sanitaires accessibles aux personnes en situation de handicap. Au premier étage, à côté d'un espace de travail partagé, se trouve le centre de supervision des réseaux, le NOC, véritable poste de veille technique de l'antenne. Le second étage abrite la direction et un bureau réservé aux agents en mission.

Sur le toit, une antenne de contrôle des fréquences surveillera le spectre radioélectrique, « comme une sentinelle tournée vers l'invisible », selon l'image du directeur général. L'ensemble compte dix bureaux, vingt-trois postes de travail, une salle d'archives et une cuve de carburant de cinq mille litres, qui pourra, en cas de pénurie, contribuer au ravitaillement de Pointe-Noire et de Brazzaville. Dirigée par Christian Makosso, l'antenne s'appuie sur seize experts de l'Agence.

L'État en garant

Prenant la parole à son tour, le préfet du Niari a salué une démarche qui rapproche le régulateur des usagers et a encouragé l'ARPCE à poursuivre dans cette voie. Micheline Nguessimi s'est engagée, en sa qualité de représentant de l'État dans le département, à veiller à ce que la nouvelle antenne remplisse pleinement sa mission au service des populations du Niari, de la Bouenza et de la Lékoumou.

L'inauguration couronnait deux journées de présence de l'Agence à Dolisie. La veille, à la préfecture, la première édition de « L'ARPCE au coeur des territoires » avait réuni les autorités et les corps constitués du département autour des missions du régulateur, de la qualité de service à la gestion des fréquences, en passant par les questions postales, la fintech et le Fonds pour l'accès et le service universels des communications électroniques.

Après la coupure du ruban symbolique, les officiels ont visité les locaux. Après Pointe-Noire et Dolisie, les regards se tournent désormais vers Oyo et Ouesso, où l'ARPCE achève l'installation de ses prochaines antennes.