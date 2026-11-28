Addis Ababa — La Conférence sur la santé publique en Afrique (CPHIA 2026), qui s'est tenue pendant cinq jours, s'est achevée aujourd'hui à Addis-Abeba sur un appel aux pays africains à renforcer leur appropriation de la sécurité sanitaire, à travers le financement national, la résilience des systèmes de santé et la coopération continentale.

Dans son allocution de clôture, la ministre éthiopienne de la Santé, Dr Mekdes Daba, a exhorté les gouvernements africains à traduire les engagements pris lors de la conférence en actions concrètes, notamment à travers les budgets nationaux, les législations et la prestation des services de santé.

La conférence, qui a duré cinq jours, a réuni plus de 50 000 participants inscrits et proposé plus de 90 sessions auxquelles ont pris part des chefs d'État, des ministres, des scientifiques, des professionnels de la santé, des chercheurs et des représentants du secteur privé.

Évoquant l'expérience de l'Éthiopie, Dr Mekdes a indiqué que le pays renforçait le financement national de la santé, notamment en soutenant les agents de vulgarisation sanitaire grâce aux ressources intérieures.

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Elle a précisé que l'Éthiopie ambitionnait de porter la part du gouvernement dans le financement de la santé à 53 % d'ici 2030, tout en ramenant les dépenses de santé directement supportées par les ménages à 20 %.

La ministre a appelé les pays africains à accorder la priorité à la préparation aux pandémies, aux soins de santé primaires, à la prévisibilité des financements et à la production pharmaceutique locale, notamment celle de vaccins et d'autres produits de santé essentiels fabriqués en Afrique.

Elle a également souligné l'importance de renforcer les partenariats avec le secteur privé, la société civile, les chercheurs et les jeunes afin de bâtir des systèmes de santé durables et de promouvoir des solutions sanitaires pilotées par les Africains.

En conclusion de son discours, Dr Mekdes a présenté trois mesures de suivi : examiner, dans un délai de 90 jours, les priorités de la conférence afin de les intégrer dans les plans et budgets nationaux, mettre en place une plateforme permanente multipartite et évaluer les progrès réalisés lors de la prochaine édition de la CPHIA.

De son côté, le directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), Dr Jean Kaseya, a qualifié la CPHIA 2026 d'étape majeure dans la coopération continentale en matière de santé publique, affirmant que « la CPHIA n'est pas seulement une conférence ; c'est un mouvement » en faveur de la souveraineté et de l'appropriation sanitaires de l'Afrique.

Il a indiqué que la conférence avait attiré plus de 51 000 participants inscrits, dont 29 000 en présentiel à Addis-Abeba, parmi lesquels figuraient six chefs d'État et 63 ministres, une participation qu'il a qualifiée d'inédite.

Selon Dr Kaseya, les discussions ont démontré les capacités croissantes de l'Afrique en matière de préparation aux pandémies, de production locale et de financement national de la santé. Il a souligné la nécessité pour les pays africains d'apprendre les uns des autres et de renforcer leur coopération régionale.

Il a également appelé à passer à des partenariats plus équitables avec les partenaires au développement, soulignant que les pays africains devaient assumer davantage de responsabilités grâce aux investissements nationaux, à une gouvernance solide et à des mécanismes de responsabilisation.

Le directeur général a par ailleurs mis en avant le Mécanisme africain d'achats groupés et l'Agence africaine du médicament comme des instruments essentiels pour réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs extérieurs et renforcer la production pharmaceutique sur le continent.

Il a affirmé qu'Africa CDC poursuivrait la mise en place d'une communauté de pratique reliant les pays africains afin de partager les expériences, de coordonner les priorités sanitaires et de promouvoir une responsabilité collective dans la protection de la sécurité sanitaire du continent.

Pour sa part, le maire adjoint d'Addis-Abeba, Samuel Molalign, a appelé à renforcer la coopération en faveur de solutions sanitaires adaptées aux milieux urbains. Il a notamment mis en avant le recours de la capitale éthiopienne à l'intelligence artificielle et aux technologies numériques de santé pour améliorer la gestion des dossiers médicaux, détecter précocement les risques sanitaires et assurer des services de santé plus efficaces.

Il a souligné qu'Addis-Abeba restait ouverte à la mise à l'essai d'initiatives innovantes en matière de santé urbaine avec ses partenaires, invitant les participants à faire connaître les réalisations de l'Éthiopie en matière de développement et de santé dans leurs pays respectifs et à devenir des ambassadeurs de la ville et du pays.

Il a été indiqué qu'au cours de cette conférence de cinq jours, deux feuilles de route sanitaires continentales avaient été lancées. La première vise à améliorer la santé maternelle, néonatale, infantile et adolescente d'ici 2030, sous l'impulsion de la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan. La seconde porte sur la promotion de solutions africaines en matière d'intelligence artificielle et de santé numérique, sous l'impulsion du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed.

La CPHIA 2026 a réuni à Addis-Abeba des responsables gouvernementaux, des experts de la santé publique, des chercheurs, des partenaires au développement et des acteurs du secteur privé autour des enjeux de la souveraineté sanitaire, de la résilience des systèmes de santé et de l'avenir de la santé publique en Afrique.