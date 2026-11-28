Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a tenu une réunion de suivi avec l'administration provisoire de la région du Tigray afin d'évaluer les progrès accomplis dans le rétablissement de la gouvernance régionale, de traiter les défis en suspens et de faire avancer les efforts visant à stabiliser la région.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux à l'issue de la réunion, le Premier ministre a déclaré que les discussions avaient porté sur l'évaluation des progrès réalisés par l'administration, l'identification des questions nécessitant une attention particulière et la réaffirmation des priorités communes qui guident son action.

Cette réunion intervient alors que le gouvernement provisoire, en place depuis six mois, poursuit ses efforts pour rétablir les capacités institutionnelles, relancer les services publics et créer les conditions d'une paix et d'une stabilité durables dans la région.

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Mise en place par le gouvernement fédéral le 16 octobre 2026, à la suite d'une décision de la Chambre de la Fédération et d'un règlement du Conseil des ministres pris par la suite, cette administration a été chargée de rétablir la paix et la sécurité, de reconstruire les institutions gouvernementales et les infrastructures endommagées, de rétablir les services publics essentiels, de faciliter le retour des personnes déplacées à l'intérieur du pays et de préparer la région à des élections libres et transparentes.

Depuis son entrée en fonction, l'administration a réalisé des progrès dans le rétablissement des structures de gouvernance régionales, en étendant les dispositifs administratifs du niveau régional jusqu'au niveau des kebeles.

Selon un point presse publié le 18 novembre par le Bureau de la communication de l'administration, les coordinateurs élus avaient repris leurs fonctions habituelles, des consultations publiques avaient été menées dans toute la région et les services éducatifs avaient repris dans toutes les zones.

L'administration a également facilité le retour des fonctionnaires sur leur lieu de travail, repris le versement des salaires et entrepris des efforts pour relancer les institutions publiques et améliorer la prestation des services.

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'efforts plus larges visant à reconstruire les capacités administratives, à rétablir la confiance du public et à accélérer le redressement institutionnel et social de la région.

Le gouvernement de transition devrait poursuivre les efforts de relance tout en s'attaquant aux défis politiques et sécuritaires qui subsistent et en préparant le terrain pour la tenue d'élections au cours de son mandat de six mois.