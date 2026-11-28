Tunis — À la fois jeunes, engagés et dotés d'une solide connaissance des enjeux climatiques, 16 négociateurs tunisiens ont pris part à la COP31, tenue du 9 au 20 novembre à Antalya, en Turquie, au sein de la délégation nationale.

Leur engagement, leur dynamisme et leur maîtrise des enjeux des négociations internationales illustrent la montée en compétence d'une nouvelle génération qui prendra la relève dans la diplomatie climatique tunisienne. Spécialisés dans des domaines tels que le financement climatique, l'adaptation et les mécanismes de coopération prévus par l'article 6 de l'Accord de Paris, ces jeunes ont pu mettre en pratique les connaissances acquises à travers des formations et des programmes de renforcement des capacités, en participant au suivi des négociations internationales.

Lancée en 2021, l'initiative tunisienne des jeunes négociateurs sur le climat constitue, selon les membres de la délégation tunisienne qui représente la Tunisie aux conférences des parties, une expérience pionnière à l'échelle internationale. Elle vise à renforcer la visibilité de la Tunisie et à faire entendre sa voix lors des conférences des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), à assurer la continuité du suivi des dossiers climatiques et à développer une expertise nationale sur les différentes thématiques abordées.

"La Tunisie a été le premier pays à mettre en place un groupe de jeunes négociateurs intégré au travail de sa délégation officielle dans les salles de négociation. Cette expérience a par la suite inspiré d'autres pays, notamment le Mexique et la Jordanie", a indiqué à l'agence TAP Zoubeir Yahia, coordinateur du groupe.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'initiative a été lancée sous l'impulsion de responsables du ministère de l'Environnement, notamment Mohamed Zmerli, ancien point focal de la Tunisie auprès de la CCNUCC, avec l'appui de la coopération allemande (GIZ).

Cette expérience nationale s'inscrit dans un mouvement international visant à renforcer la participation des jeunes aux négociations environnementales. L'ONU mise sur l'initiation des jeunes négociateurs aux processus multilatéraux sur le climat et l'environnement. Elle favorise les jeunes issus des pays du Sud pour "corriger les inégalités de représentation dans les négociations climatiques internationales".

Une initiative bénévole à consolider

Le groupe tunisien joue un rôle de suivi des négociations et de transmission des connaissances, dans un contexte marqué par le renouvellement fréquent des responsables et des représentants des institutions publiques. Ses membres sont répartis selon leurs compétences et les thématiques suivies, notamment le financement climatique, l'adaptation et les mécanismes de coopération prévus par l'article 6 de l'Accord de Paris.

"Toutefois, cette initiative fonctionne sans statut institutionnel spécifique ni rémunération permanente de ses membres. Leur participation aux conférences internationales dépend des financements disponibles pour couvrir les frais de déplacement et d'hébergement", a précisé Zoubeir Yahia lors de l'entretien accordé à TAP.

Après avoir compté 16 membres, le groupe avait vu ses effectifs diminuer à sept, plusieurs de ses anciens membres ayant rejoint des organisations internationales ou poursuivi d'autres parcours professionnels. Le recrutement récent de neuf nouveaux jeunes a permis de ramener l'équipe à 16 membres.

La sélection repose notamment sur l'engagement dans les questions environnementales, l'expérience internationale et la complémentarité des profils. Le groupe rassemble des compétences issues de différentes disciplines, dont l'ingénierie, le droit, les relations internationales, les médias et la comptabilité.

Article 6.2 : des projets de coopération bilatérale

Évoquant le bilan des négociations climatiques, le coordinateur a mis en avant les avancées enregistrées par la Tunisie dans le cadre de l'article 6.2 de l'Accord de Paris, relatif à la coopération volontaire entre pays et aux transferts internationaux de réductions d'émissions. Il a fait état d'avancées dans des projets de coopération bilatérale en prolongement des accords conclus précédemment, notamment lors de la COP27 à Charm el-Cheikh.

En revanche, les négociations sur le financement climatique ont constitué, selon lui, l'une des principales sources de déception. Les divergences entre les pays sur les montants à mobiliser et les modalités de financement ont limité les avancées, tandis que les discussions sur l'adaptation n'ont pas permis de dégager des mécanismes suffisamment opérationnels pour accélérer l'accès aux ressources financières.

Zoubeir Yahia a également relevé les difficultés rencontrées dans les discussions sur la transition énergétique, estimant que les pressions exercées par les acteurs des énergies fossiles ont pesé sur les négociations et sur la formulation des décisions finales.

Au-delà des enjeux techniques et diplomatiques, Zoubeir Yahia a souligné l'importance de la présence des médias dans les conférences climatiques internationales. Le travail des journalistes contribue à rendre compte des positions défendues par les délégations nationales et à mieux faire connaître les enjeux des négociations, a-t-il estimé.

Revenant sur les résultats de la COP31, le jeune négociateur estime que les co-organisateurs ont fait le choix d'annoncer l'absence de consensus plutôt que de parvenir à un accord jugé insatisfaisant. "Cette situation pourrait ouvrir la voie à une réflexion sur une éventuelle réforme du processus décisionnel des COP, afin de prévenir de futurs blocages", a-t-il indiqué.

Il a relevé que certaines voix appellent déjà à envisager un mode d'adoption des décisions fondé sur le vote à la majorité, en alternative à la règle du consensus, souvent source de blocages et de ralentissement des négociations. Des réflexions sont également en cours au sein des Nations unies sur les moyens d'améliorer le fonctionnement de ces conférences.

Pour le groupe tunisien des jeunes négociateurs, l'enjeu est désormais de consolider cette expérience, de préserver les compétences acquises et d'assurer la continuité de la participation des jeunes spécialistes à la défense des intérêts nationaux dans les négociations climatiques.