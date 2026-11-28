La police a lancé vendredi 27 novembre à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, une opération d'interpellation d'enfants en rupture des liens familiaux vivant dans la rue. Les jeunes interpellés sont acheminés vers le centre d'encadrement de Lukuni, situé à une trentaine de kilomètres de la ville, sur l'axe Lubumbashi-Likasi.

Selon la ministre provinciale du Genre, de la famille et de l'enfant, Coco Kanku Lukengu, ces enfants sont notamment accusés d'être impliqués dans des actes d'agression, de vol et d'extorsion signalés dans la ville.

Elle explique que cette opération intervient après plusieurs campagnes de sensibilisation destinées aux parents, afin qu'ils reprennent en charge leurs enfants vivant dans la rue.

« J'ai demandé à tous les parents de récupérer leurs enfants. On leur a dit que la place de l'enfant, ce n'est pas dans la rue. C'est à l'école, à la maison, où il doit être encadré. Certains ne nous ont pas compris. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous avons été obligés de passer par la force », a-t-elle affirmé.

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Un tri entre adultes et mineurs

Un tri est en cours parmi les personnes interpellées. Les adultes seront déférés devant la justice. Les mineurs devraient bénéficier d'une prise en charge sociale assurée par l'État, selon la ministre provinciale.

Coco Kanku Lukengu met également en cause certaines pratiques d'organisations qui, selon elle, contribuent involontairement à maintenir des enfants dans la rue en leur distribuant directement de l'aide. Elle estime que cet accompagnement devrait plutôt s'inscrire dans un dispositif favorisant leur encadrement et leur réinsertion.

Cette opération est lancée 48 heures avant l'arrivée du chef de l'État à Lubumbashi, prévue dimanche 29 novembre, selon des sources sécuritaires.