« La récréation est terminée. » Le message du commandant Zidakou Kérim aux habitants de Togoville est sans détour. Trois semaines après le naufrage meurtrier du 8 novembre, l'Unité spéciale de garde-côtes togolaise (USGCT) annonce des contrôles stricts sur le lac Togo.

Le drame avait coûté la vie à trois personnes. L'embarcation transportait 18 passagers ainsi que des motos. Dans la foulée, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a durci les règles des traversées :

le gilet de sauvetage devient obligatoire pour tous les passagers ;

les barques doivent être adaptées, conformes aux normes et immatriculées ;

le nombre de passagers autorisé et les horaires de navigation doivent être respectés.

Aucune complaisance ne sera tolérée, prévient le commandant de l'USGCT.

À plus long terme, la construction d'un pont sur le lac est évoquée pour sécuriser durablement les traversées. Si les barques restent en service, leur fabrication pourrait être confiée à des entreprises qualifiées, capables de garantir des embarcations sûres.

L'USGCT veille sur le littoral, les ports et les eaux intérieures du pays, dont le lac Togo et le barrage de Nangbéto.