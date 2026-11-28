Ils avaient fui les mines d'or guinéennes et trouvé refuge chez des voisins. 176 Togolais sont rentrés au pays en provenance de Bamako, au Mali, lors d'une première opération de rapatriement organisée par le gouvernement. D'autres attendent encore au Burkina Faso.

Leur départ est lié à l'offensive de Conakry contre l'orpaillage clandestin. Le 2 novembre, la Guinée a interdit totalement l'orpaillage illégal dans la région aurifère de Siguiri, où l'armée a été déployée.

Les autorités guinéennes invoquent la protection de l'environnement : le chef de la diplomatie guinéenne a cité la destruction de cours d'eau et de forêts et la mort d'animaux parmi les dégâts causés par l'orpaillage illégal.

Le 14 novembre, 1 557 ressortissants ouest-africains, principalement maliens et burkinabè, ont été expulsés vers leurs pays d'origine après leur condamnation à Conakry. Face aux arrestations et aux contrôles renforcés sur la situation administrative des étrangers, de nombreux travailleurs ont préféré partir d'eux-mêmes vers les pays voisins, dont plusieurs Togolais.

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Le président du Conseil a dépêché une délégation au Mali et au Burkina Faso pour identifier les Togolais concernés et organiser leur retour, en lien avec les autorités locales.

L'opération a mobilisé les ministères de la Sécurité, de la Défense, des Solidarités, des Togolais de l'extérieur et de l'Administration territoriale, ainsi que l'Agence nationale de protection civile (ANPC).

À leur arrivée, les rapatriés ont été accueillis dans trois sites aménagés : les centres communautaires de Dapaong et de Sokodé, et le centre des sinistrés de Logopé. Leurs familles avaient été prévenues à l'avance. Ils ont aussi été enrôlés pour obtenir une carte nationale d'identité biométrique, afin de faciliter leur réinstallation.

Au Burkina Faso, le recensement des Togolais souhaitant rentrer se poursuit. Lomé a remercié Bamako et Ouagadougou pour l'accueil réservé à ses ressortissants.