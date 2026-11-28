Khartoum, 28 Nov. 2026 (SUNA) - Le ministre fédéral de la Jeunesse et des Sports, Prof Ahmed Adam Ahmed, a pris part samedi à la rencontre intercontinentale de la communauté arabe des données, section Soudan, organisée à l'Université du Soudan des sciences et de la technologie, en présence d'étudiants et de spécialistes des domaines de la donnée, de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies.

À cette occasion, il a souligné la nécessité de suivre les avancées technologiques, estimant que l'investissement dans le savoir et les données est devenu indispensable à la préparation de l'avenir et à la réalisation du développement durable.

Il a présenté les jeunes comme des acteurs clés de la transformation numérique du Soudan, appelant à renforcer leur formation et à rapprocher les établissements d'enseignement des exigences du marché du travail.

Le ministre a également réaffirmé l'engagement de son département à développer les compétences techniques des jeunes et à encourager les initiatives mettant la technologie au service de la société, notamment dans le cadre de la reconstruction.

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Le programme a également compris un atelier sur les principaux domaines de la donnée et une discussion consacrée à son exploitation dans la prise de décision, la transformation institutionnelle, les statistiques, l'éducation et l'action humanitaire.