Abuja, 28 Nov. 2026 (SUNA) - Les médias nigérians continuent de s'intéresser à la visite au Nigeria du ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, Khalid Al-Eiser. Le quotidien nigérian The Guardian a publié ce samedi 28 novembre 2026 un long entretien avec le ministre, consacré à l'évolution de la situation au Soudan, à la vision du gouvernement soudanais pour sortir de la crise, aux perspectives des relations soudano-nigérianes ainsi qu'au rôle que l'Afrique est appelée à jouer dans le soutien aux efforts visant à rétablir la paix et la stabilité au Soudan.

Lors de son séjour à Abuja, la capitale nigériane, le ministre Al-Eiser a accordé une série d'entretiens et participé à plusieurs rencontres avec des médias nigérians, notamment la télévision nationale, l'Agence de presse du Nigeria (NAN), la Radio Voice of Nigeria, ainsi que plusieurs organes de presse écrite.

Ces échanges s'inscrivaient dans le cadre d'une démarche visant à informer l'opinion publique nigériane, à éclairer sur la réalité de la situation au Soudan et à exposer les positions et la vision du gouvernement concernant les questions nationales et les efforts déployés en faveur de la paix.

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Ces rencontres médiatiques ont fait suite à la participation du ministre au 13e Forum international des relations publiques et aux réunions des ministres africains de l'Information. En marge de ces travaux, il a tenu plusieurs entretiens et consultations portant sur le renforcement des relations bilatérales et l'élargissement des domaines de coopération dans les secteurs de l'information, de la culture, des antiquités et du tourisme.

Dans son dernier entretien accordé au quotidien The Guardian, le ministre Al-Eiser a mis en lumière la profondeur des relations sociales, économiques, culturelles et politiques entre le Soudan et le Nigeria, ainsi que les liens historiques et humains qui unissent les deux peuples. Il a souligné que ces liens constituent un socle solide sur lequel les deux pays peuvent s'appuyer pour porter leur coopération bilatérale à un niveau supérieur.

L'entretien a également porté sur l'évolution de la situation au Soudan, la vision du gouvernement soudanais pour sortir de la crise et sa position à l'égard des ingérences extérieures dans les affaires nationales, lesquelles constituent un obstacle aux efforts visant à mettre fin à la guerre et à instaurer la paix. Le ministre a, par ailleurs, souligné l'importance du dialogue inter-soudanais, qu'il a présenté comme une voie essentielle pour résoudre la crise, parvenir à un consensus national et préserver la souveraineté du pays, son unité et son intégrité territoriale.

Le ministre a également évoqué le rôle que le Nigeria pourrait jouer, compte tenu de son poids politique et de son influence sur la scène africaine, pour soutenir le Soudan et accompagner les efforts de rétablissement de la paix, notamment en mobilisant des positions africaines favorables au pays. Il a en outre mis en avant l'importance de la contribution nigériane au règlement des questions liées aux relations entre le Soudan et les institutions de l'Union africaine, notamment celle de la réintégration du pays au sein de l'organisation.

L'entretien a également abordé le rôle historique joué par le Nigeria dans le soutien et le parrainage de plusieurs accords et étapes importantes du processus de paix au Soudan, ainsi que la contribution qu'il pourrait apporter dans la phase actuelle, en s'appuyant sur ses relations de longue date avec le Soudan et son expérience dans l'accompagnement des processus de règlement des conflits sur le continent africain.

Dans le cadre du renforcement de la coopération médiatique, la visite a également été l'occasion de proposer la signature de mémorandums d'entente entre les agences de presse soudanaise et nigériane, ainsi qu'entre l'Autorité générale de la radio et de la télévision du Soudan et la télévision nigériane.

Ces accords viseraient à développer la coopération professionnelle, à favoriser l'échange d'informations et de contenus d'actualité, à renforcer la couverture médiatique des questions d'intérêt commun et à offrir de nouvelles possibilités de mieux faire connaître les évolutions dans les deux pays.

La couverture médiatique large et soutenue de la visite du ministre Al-Eiser dans les médias nigérians témoigne de l'intérêt croissant porté aux questions soudanaises. Elle souligne également l'importance d'une communication directe avec les médias pour apporter des informations, clarifier les positions et consolider les passerelles de compréhension entre les deux pays.

Ces initiatives mettent enfin en évidence le rôle que peuvent jouer les relations médiatiques, culturelles et diplomatiques dans le renforcement des liens soudano-nigérians et leur évolution vers un partenariat plus large, couvrant notamment le développement, l'investissement, les échanges culturels, touristiques et universitaires. Une telle dynamique est de nature à servir les intérêts communs des deux peuples et à soutenir les efforts du Soudan en faveur de la paix, de la stabilité et de la reconstruction.