Ce samedi 28 novembre 2026, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Livingstone, en Zambie. Accueilli chaleureusement par son homologue Hakainde Hichilema, le Chef de l'État effectue une visite de travail consacrée à la consolidation des liens d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Lusaka.

Les échanges entre les deux Chefs d'État porteront sur la signature du Protocole d'accord intergouvernemental amendé (IGMOU) entre la République démocratique du Congo et la Zambie, qui établit un cadre juridique indispensable à la réalisation commune d'infrastructures majeures de production et de transport d'énergie électrique.

Les deux dirigeants lanceront officiellement les travaux de cinq lignes d'interconnexion à haute tension. L'initiative vise à apporter une réponse durable au déficit énergétique de la région du Copperbelt.

En sécurisant la fourniture d'électricité, le projet d'interconnexion permettra d'accroître la capacité de production du cuivre et du cobalt, tout en soutenant l'industrialisation et la transformation locale des minerais.

Le programme prévoit également un entretien en-tête-à-tête élargi aux délégations respectives, ainsi que des audiences accordées aux dirigeants des entreprises partenaires du projet.