Tunis/Tunisie — L'IRESA dispose de 240 projets de recherche et de développement consacrés à l'adaptation aux changements climatiques, dont le projet "ADAPT-IRESA"

Tunis,28 nov. (TAP)- La recherche scientifique constitue un levier essentiel pour renforcer l'adaptation de l'agriculture aux changements climatiques, à condition que ses résultats se traduisent en solutions concrètes au profit des agriculteurs, ont souligné des intervenants à un événement parallèle organisé en marge de la COP31 à Antalya (9-20 novembre 2026).

Représentant l'Institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles (IRESA), DR.Fatma Trabelsi Bouchendira, enseignante-chercheuse spécialisée en Hydrogéologie et Géomatique et directrice de la coopération internationale au sein de l'institution, a mis l'accent, dans une déclaration à l'agence TAP, sur la nécessité de rapprocher la recherche scientifique des réalités du terrain.

L'IRESA, qui compte un réseau de 23 établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur, dispose d'un portefeuille de quelque 240 projets de recherche et de développement consacrés à l'adaptation aux changements climatiques, dont le projet ADAPT-IRESA, présenté à l'occasion, a-t-elle indiqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lors de la rencontre ayant pour thème "De la recherche à l'action territoriale: renforcer la résilience climatique des territoires ruraux et promouvoir la gestion durable des ressources en eau et en sol..", elle a souligné que l'enjeu est désormais de faire sortir ces travaux des laboratoires pour les mettre directement au service des agriculteurs, notamment à travers le transfert de technologies et le développement de solutions adaptées à leurs besoins.

La coopération internationale représente, à cet égard, un moyen de renforcer non seulement les financements, mais aussi les échanges d'expériences et d'expertises entre chercheurs tunisiens et étrangers. Elle permet notamment de mieux concevoir comment transmettre les connaissances scientifiques aux professionnels du secteur agricole dans un langage accessible et susceptible de favoriser leur appropriation.

Cette démarche suppose une synergie entre chercheurs, institutions scientifiques et acteurs du monde agricole, afin de construire des projets intégrés, depuis leur conception jusqu'à leur mise en oeuvre sur le terrain.

Les pays du Sud, une source d'expertise en matière d'adaptation

Les échanges lors de ce side-event ont également mis en évidence une réalité souvent moins soulignée dans les débats climatiques : les pays du Nord ont aussi beaucoup à apprendre des pays du Sud en matière de recherche et d'adaptation aux changements climatiques.

Confrontés depuis longtemps aux effets de la sécheresse, à la raréfaction des ressources en eau et à la vulnérabilité des systèmes agricoles, les pays du Sud ont développé des expériences et des pratiques susceptibles d'enrichir les stratégies d'adaptation à l'échelle internationale.

Au-delà du financement de la recherche, le défi consiste ainsi à valoriser les connaissances produites localement, à favoriser leur circulation entre les pays et à accélérer leur traduction en réponses concrètes face aux bouleversements climatiques.

Dans cette dynamique de coopération, Dr Trabelsi a présenté l'expérience du projet ADAPT-IRESA, financé par l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS).

Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme ADAPT Invest "Appui au développement durable dans le secteur de l'agriculture et de la pêche artisanale en Tunisie (ADAPT)", financé par l'Union européenne, qui cible les investissements privés en tant que moteur du changement économique, social et environnemental. Ce programme est mis en oeuvre par l'AICS en partenariat avec le Programme alimentaire mondial (PAM).

À travers la convention ADAPT-IRESA, l'IRESA contribue à cette initiative en mobilisant son expertise scientifique ainsi que son réseau d'établissements de recherche et d'enseignement supérieur agricoles, notamment par le développement d'un système de suivi-évaluation de la durabilité des systèmes de production agricoles et halieutiques. L'approche adoptée repose sur la caractérisation des systèmes de production et sur la définition d'indicateurs permettant d'en évaluer les performances selon trois dimensions : économique, sociale et environnementale.

Mettre la recherche scientifique au service de la décision et de l'action

L'enjeu est de disposer d'outils scientifiques permettant de mieux apprécier la durabilité des systèmes de production, d'en identifier les vulnérabilités et d'orienter les interventions et les investissements vers des modèles plus durables. Cette démarche contribue également à rapprocher les institutions de recherche, les acteurs du développement, les organisations professionnelles et les opérateurs économiques.

La principale valeur ajoutée de cette expérience est de mettre la recherche scientifique au service de la décision et de l'action. "Elle montre que les indicateurs scientifiques ne doivent pas rester de simples outils d'évaluation théorique, mais devenir de véritables instruments d'accompagnement des politiques publiques et des investissements en faveur de la transition écologique".

Cette expérience rappelle également que la durabilité d'un système agricole ne peut être appréciée uniquement à travers sa productivité. Elle doit aussi tenir compte de sa capacité à préserver les ressources naturelles, à résister aux aléas climatiques et à garantir la viabilité économique et sociale des territoires ruraux.

Dr. Trabelsi a souligné que l'expérience de l'IRESA dans le cadre du programme ADAPT illustre l'importance de construire des passerelles solides entre la recherche scientifique, la coopération internationale, les politiques publiques et les acteurs économiques. Notre ambition doit être de passer progressivement de la recherche à l'innovation, et de l'innovation à l'action territoriale. "C'est grâce à cette complémentarité que nous pourrons construire des systèmes agricoles plus résilients, plus durables et mieux préparés aux défis climatiques de demain", estime-t-elle.

Pour l'enseignante-chercheuse, spécialiste d'hydrologie et de géomatique, il faut rappeler une conviction essentielle : face au changement climatique, "investir dans la recherche agricole, c'est investir dans la sécurité alimentaire, la préservation de nos ressources naturelles et la résilience de nos territoires ruraux".