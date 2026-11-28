À Ablogamé, la commune du Golfe 1 a associé, samedi 28 novembre 2026, activités physiques et sensibilisation au cancer de la prostate. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de Novembre Bleu et qui vise à promouvoir les bonnes pratiques de santé au sein des populations.

La pratique sportive au service de la santé et de la sensibilisation. C'est dans cet esprit que la commune du Golfe 1 a célébré, samedi 28 novembre 2026, la 49e édition de la Journée nationale du sport (JNS). Les activités, organisées au lycée d'Ablogamé, ont connu une forte mobilisation à l'appel du maire, Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado.

Agents municipaux, responsables du Comité de développement du quartier (CDQ) d'Ablogamé, élèves et membres de diverses associations ont répondu présents à ce rendez-vous sportif, dans une ambiance conviviale et fraternelle. Au-delà des exercices physiques, cette rencontre a constitué un cadre de sensibilisation sur les enjeux de santé publique, notamment le cancer de la prostate.

Novembre Bleu : l'accent sur le dépistage précoce

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Profitant de cette mobilisation, les organisateurs ont consacré une partie des échanges à la lutte contre le cancer de la prostate, dans le cadre de la campagne Novembre Bleu. Les participants ont ainsi été sensibilisés aux risques liés à cette maladie et, surtout, à l'importance de sa détection précoce.

Les discussions ont permis de rappeler la nécessité pour les hommes de s'intéresser davantage à leur santé, de consulter les professionnels de santé et de bénéficier d'un suivi médical adapté, particulièrement lorsque certains facteurs de risque sont présents.

Le maire Gomado interpelle les élèves sur la discipline

La rencontre a également été l'occasion pour le maire Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado de s'adresser aux élèves présents. L'autorité municipale les a exhortés à faire preuve de rigueur et de discipline dans leur parcours scolaire. Il les a notamment invités à réviser régulièrement leurs cours et à accorder une attention particulière à toutes les disciplines enseignées.

Le maire a par ailleurs salué la mobilisation des différentes composantes de la communauté et insisté sur les bienfaits de la pratique régulière d'une activité physique dans la prévention des maladies non transmissibles.

À travers cette 49e édition de la Journée nationale du sport, la commune du Golfe 1 réaffirme ainsi son engagement en faveur du bien-être des populations. Une initiative qui aura permis de conjuguer sport, prévention sanitaire, cohésion sociale et promotion de la réussite scolaire.