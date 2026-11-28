Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, samedi à Alger, qu'un travail sera mené avec les nouveaux élus afin de trouver une nouvelle formule pour les lois relatives à la commune et à la wilaya.

Dans une déclaration à la presse après avoir accompli son devoir électoral au centre de vote de l'Ecole primaire Ahmed-Aroua de Bouchaoui (Ouest d'Alger), dans le cadre des élections locales du 28 novembre, accompagné de sa famille, le président de la République a dit : "Nous tâcherons de trouver, avec les nouveaux élus, une nouvelle formule pour les lois relatives à la commune et à la wilaya".

Les dernières statistiques concernant les candidats montrent que la nouvelle génération est arrivée à un niveau de prise des responsabilités et nous veillerons à leur confier de plus grandes responsabilités dans les communes et les wilayas", a affirmé le président de la République.

Il a en outre remercié tous les candidats pour les efforts qu'ils ont déployés afin de gagner la confiance des citoyens, estimant que le niveau d'instruction, les diplômes universitaires et l'âge des candidats sont de "bon augure pour ces élections".

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Il a, par la même occasion, souligné que l'Assemblée populaire communale (APC) est "la cellule de base de l'Etat, où la volonté populaire se matérialise grâce à des capacités exécutives et de gestion", ajoutant qu'"il en va de même pour l'Assemblée populaire de wilaya (APW)".