Alger — Le président du Conseil de la nation, M. Azouz Nasri, a accompli, samedi à Alger, son devoir électoral, dans le cadre des élections des membres des Assemblées populaires communales (APC) et de wilayas (APW) du 28 novembre 2026.

Dans une déclaration à la presse, après avoir accompli son devoir électoral au CEM "Ibn Rochd", dans la commune de Draria, M. Nasri a souligné l'importance de ces échéances dans le renforcement de la pratique démocratique et le parachèvement du processus de développement, notamment par la prise en charge des aspirations des citoyens.

Dans ce contexte, le président du Conseil de la nation a salué la parfaite organisation qui a marqué toutes les étapes de l'opération électorale, y compris la campagne électorale, grâce aux efforts de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), qui a mis à disposition tous les moyens matériels et logistiques nécessaires.

Il a également salué, dans le même cadre, les efforts de l'Armée nationale populaire (ANP), des différents corps de sécurité, de la Protection civile, de l'ensemble des institutions de l'Etat, ainsi que des médias, pour garantir la réussite des élections locales du 28 novembre.

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A noter que le corps électoral national s'élève à 24.236.959 électeurs à l'intérieur du pays, appelés à choisir parmi 6.052 listes de candidats, dont 428 listes pour les APW et 5.624 pour les APC.