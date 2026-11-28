Alger — La présidente de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mme Khalida Boufedeche, a accompli, samedi, son devoir électoral à l'école "Hassiba Ben Bouali" à Bordj El Bahri (Est d'Alger), dans le cadre de l'élection des membres des Assemblées populaires communales (APC) et de wilayas (APW).

Dans une déclaration à la presse, après avoir accompli son devoir électoral, Mme Boufedeche a affirmé: "j'ai accompli mon devoir électoral en tant que citoyenne, partant de ma conviction que notre participation au choix de nos représentants au sein des Assemblées populaires de wilayas et communales est une responsabilité nationale et une opportunité pour chaque citoyen de participer et de contribuer à l'édification d'institutions fortes exprimant la volonté populaire".

Elle a souligné que cette échéance "s'inscrit dans le cadre des réformes politiques et institutionnelles engagées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer la pratique démocratique et à ancrer la confiance entre le citoyen et ses institutions".

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A cette occasion, Mme Boufedeche a salué "la bonne organisation de l'opération électorale", valorisant, dans ce même contexte, "les efforts déployés par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, ainsi que l'ensemble des institutions et instances et tous ceux qui contribuent de près ou de loin à la réussite de cette échéance".

La présidente de l'APN a appelé les citoyennes et les citoyens à "participer massivement" à ce rendez-vous national.

A noter que le corps électoral national s'élève à 24.236.959 électeurs à l'intérieur du pays, appelés à choisir parmi 6.052 listes de candidats, dont 428 listes pour les APW et 5.624 pour les APC.