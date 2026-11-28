Le président de l'Ordre national des experts-comptables du Congo a brillamment franchi une nouvelle étape de son parcours académique. Au terme de la soutenance publique de sa thèse, organisée le 28 novembre à Paris, en France, devant le jury de Nexus Global University, Voltaire Brice Etou Obami s'est vu décerner le grade de docteur avec la mention très honorable.

Déjà récipiendaire d'un doctorat honoris causa de l'École de commerce de Lyon, Voltaire Brice Etou Obami vient ainsi de faire reconnaître devant le jury respectueux des règles académiques et en présence des amis ainsi que des membres de la famille ses travaux scientifiques par la voie de la recherche universitaire. Une distinction qui vient enrichir un parcours de près de trente années consacré à la profession comptable, à l'enseignement et à l'expertise financière en Afrique centrale.

Inscrite dans le cadre d'un Executive PhD en finance internationale et technologies financières, avec une spécialisation en FinTech, marchés de capitaux et innovation financière, sa recherche a été conduite sous la direction du Dr Courts.

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Intitulée « FinTech et développement des marchés de capitaux dans la zone Cémac », la thèse s'intéresse à une problématique majeure pour les économies de l'Afrique centrale : comment transformer l'essor des technologies financières en véritable moteur de mobilisation de l'épargne et de financement des entreprises ?

Le chercheur congolais met notamment en évidence un paradoxe : alors que le paiement par téléphone mobile s'est progressivement installé dans les habitudes de la population, le marché régional des capitaux demeure encore peu développé. La capitalisation boursière des actions, passée de 0,7 % à 2,4 % du produit intérieur brut régional avec l'introduction en bourse de BGFI Holding, contraste avec un taux de liquidité mensuel qui n'a pas dépassé 0,5 % en 2024.

Pour apporter un éclairage scientifique à cette situation, Voltaire Brice Etou Obami a élaboré deux indices composites permettant d'évaluer, d'une part, la maturité technologique du circuit financier et, d'autre part, le niveau de développement du marché des capitaux. Son analyse porte sur les six pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac), sur une période de seize années, à partir de quatre-vingt- seize observations.

Cette approche quantitative a été complétée par une enquête menée auprès de cent cinquante épargnants au Congo, au Cameroun et au Gabon, ainsi que par des entretiens avec des institutions de la sous-région. L'étude de l'introduction en bourse de BGFI Holding, intervenue le 7 mai dernier, constitue également l'un des cas pratiques examinés dans ses travaux.

Au terme de ses investigations, le nouveau docteur souligne que la technologie, à elle seule, ne saurait garantir le développement des marchés financiers. Son efficacité dépend, selon ses conclusions, de la mise en place d'un environnement institutionnel et réglementaire cohérent, reposant notamment sur l'interopérabilité des systèmes, la gouvernance des données, la cybersécurité et l'éducation financière. Les effets de ces transformations ne seraient véritablement perceptibles qu'au bout de deux à trois années.

Sur la base de ces résultats, sa recherche propose une feuille de route pour la période 2027-2030, destinée précisément à la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale , à la Banque des États de l'Afrique centrale et à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale.

Un parcours professionnel au service de l'expertise comptable

Cette consécration universitaire s'inscrit dans la continuité d'un itinéraire professionnel riche de près de trois décennies. Formé en droit, en comptabilité et contrôle de gestion, Voltaire Brice Etou Obami a notamment exercé pendant onze années au sein du cabinet Ernst & Young. Il y a conduit plusieurs missions d'audit, dont celles de projets financés par l'Union européenne et la Banque mondiale dans quatre pays d'Afrique centrale.

Associé du cabinet Exco CacogesA depuis 2009, il est expert-comptable agréé Cémac sous le numéro 389, certifié IFRS et expert judiciaire près la Cour d'appel de Brazzaville. Son engagement s'étend également au domaine de la formation, puisqu'il dispense des enseignements en audit et comptabilité à l'Institut supérieur de gestion de l'Université Marien-Ngouabi. À son actif figurent aussi trois ouvrages publiés aux éditions L'Harmattan.

Réagissant à cette distinction, le président de l'Ordre national des experts-comptables du Congo a tenu à inscrire cette réussite dans une perspective plus large que celle de la seule reconnaissance académique. « Cette thèse n'est pas un aboutissement. C'est une étape sur une marche vers le monde intelligible. Je continuerai cette marche pour le développement de la profession comptable et pour la formation de ceux qui viennent après nous », a-t-il déclaré.

Au-delà de la distinction personnelle, cette soutenance met en lumière les enjeux de modernisation des systèmes financiers de la sous-région et la nécessité de rapprocher innovation technologique, développement des marchés de capitaux et renforcement des compétences africaines.