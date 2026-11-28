La secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme,Yennie Clara Mathurine Osseté Mberi Moukietou, a remis, le 24 novembre, des kits scolaires aux élèves de trois écoles primaires de Mouyondzi, dans le département de la Bouenza, à savoir Soulou, Kolo et Kimboulankaya.

Les élèves des trois écoles primaires ont bénéficié des kits scolaires constitués de cartables, tenues scolaires, stylos, cahiers, crayons et autres fournitures. Le personnel enseignant, quant à lui, a reçu du matériel didactique ( Rames de papier, stylos et boîtes de craies). Pour la secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme, ce geste de solidarité témoigne de la volonté de son institution d'échanger avec les élèves sur l'importance de l'école, de les sensibiliser à leurs droits et les encourager à poursuivre leurs études. « Les inégalités sociales entraînent inévitablement les échecs scolaires », a signifié Yennie Clara Mathurine Osseté Mberi Moukietou.

De même, elle a estimé que l'éducation est l'un des principaux leviers de l'épanouissement individuel et entend encourager la scolarisation des enfants, notamment celle des jeunes filles dont le parcours scolaire est fragilisé par les difficultés socio-économiques.

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Yennie Clara Mathurine Osseté Mberi Moukietou a édifié ces élèves sur l'importance de l'école. « L'école prépare l'avenir de demain, permet d'acquérir des connaissances, de développer les talents et de devenir autonome. (...) Les parents et les enseignants sont des repères essentiels, leurs conseils, leur accompagnement et leur encadrement contribuent à la réussite des enfants », a-t-elle conseillé.

Par ailleurs, Yennie Clara Mathurine Osseté Mberi Moukietou a présenté aux élèves et aux responsables de ces établissements les missions et rôles de son institution. « Le Conseil consultatif de la femme agit pour les droits des femmes et des jeunes filles. Il contribue à leur promotion et à leur participation au développement social. Les filles ont autant de capacités que les garçons. Elles doivent bénéficier des mêmes possibilités d'apprendre, de réussir et d'accéder aux postes de responsabilités », a-t-elle précisé.

En rappel, le Conseil consultatif de la femme a toujours oeuvré pour la promotion et l'éducation de la jeune fille. En effet, en septembre dernier, la secrétaire exécutive dudit Conseil s'est engagée à la signature d'un partenariat avec le Centre d'innovation technologique et de fabrication numérique Hoz Fablab pour la formation des jeunes filles au métier du numérique.

A travers cette initiative, le Conseil consultatif de la femme entend réaffirmer son engagement en faveur d'une éducation accessible à tous et contribuer à la réalisation de l'objectif de développement durable n°4 qui vise à garantir une éducation de qualité pour tous.