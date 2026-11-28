La loi sur les nuisances sonores, datant de 1991, est restée lettre morte. Les circulaires ministériels et autres textes relevant des autorités municipales et préfectorales n'ont produit aucun effet sur la suppression du tintamarre dans les villes du Congo.

Sans doute parce que nos agglomérations ne peuvent vivre sans que les habitants ne s'en mettent plein les oreilles pour s'égayer, et de différentes manières : célébrer un mariage, un anniversaire, une promotion, un retrait de deuil...Autant de moments de réjouissance ou de recueillement qui propagent des décibels.

Mais le Congolais expérimente aussi d'autres champs d'industrialisation du bruit : le soir, assis chez lui, il peut allumer sa radio ou sa chaîne musicale et tourner le volume à son niveau maximal. La rumba éternelle le console, des vieilleries, affectueusement qualifiées de « merveilles du passé » mais aussi les nouvelles complaintes de célèbres artistes musiciens dont il faut saluer l'inspiration en passant, crèvent les tympans alentour.

Le « rumbaphile » se moque éperdument des jérémiades du voisinage. Après tout, il est chez lui et n'a interdit à personne de jouer de la musique. « Tant pis pour les jaloux", tranche-t-il, certain de reprendre le même exercice tant qu'il le voudra.

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D'autres bruits assourdissants viennent de lieux de culte populaires où l'on rend hommage au Très Haut. Ils battent tous les records en la matière. Car non seulement ils sont implantés à chaque coin de rue mais les haut-parleurs qui y sont déployés crachent les sonorités à haut volume.

On l'aura compris : le brouhaha fait partie de notre train de vie, il ne faut donc pas l'interdire, on n'y arrivera pas ; il faut lui accorder la place qu'il mérite, en instituant une journée ou une semaine nationale du bruit, au cours de laquelle chacun jouerait de tous les instruments disponibles sans interruption.

Le 25 décembre pourrait être cette journée annuelle et la fourchette de temps comprise entre cette date et le 1er janvier du Nouvel An, la merveilleuse semaine du bruit. Autrement dit toutes les célébrations bruyantes ponctuelles en dehors de cette journée ou de cette semaine se feront expressément sur dispense de l'autorité municipale.

Il n'est pas question de s'en prendre aux lieux de culte, aux bars ou autres lieux de loisirs, il est question pour leurs gestionnaires d'animer les retrouvailles dans le respect de la tranquillité de leurs voisins.

La vérité est que du 1er janvier au 31 décembre, nos localités font les frais d'une explosion de bruits qu'elles n'ont jamais demandée et ne savent pas comment en limiter les dégâts.