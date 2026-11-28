Il est quand même écoeurant d'entendre ici et là des grincements de dents et des pleurs de certains habitants de nombreux quartiers périphériques de nos grandes villes, notamment Pointe-Noire et Brazzaville, qui sont occasionnés par des agissements des familles qui se disent descendantes des familles lointaines X et Y ayant occupé ces portions de terre. Mais, curieusement, ces soi-disant « propriétaires fonciers » font usage de faux car ils ne brandissent aucun document qui établit bel et bien leurs propriétés.

Ces gens-là qui, à dire vrai, foulent au pied les lois de la République car ils agissent de leur gré pour lotir et délimiter des zones et périmètres des quartiers déjà préalablement lotis et tracés par des services cadastraux.

Pire encore, de « vrais faux propriétaires fonciers quand ils arrivent sur les zones qu'ils accaparent par le « forcing social », ils causent un préjudice a des paisibles citoyens qui ont pu construire quelques habitations. Ils cassent des maisons et tracent et retracent à la va-vite des rues et avenues n'obéissant a aucune règle, réduisent des habitations et agrandissent certaines moyennant des colossales sommes d'argent remis aux paisibles citoyens qui y habitent. C'est une vraie guerre d'influence .

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A Pointe-Noire par exemple, cette réalité est perceptible au niveau de l'arrondissement Mongo-Mpoukou. A Brazzaville, ces scenarii se passent à Mfilou précisément au niveau du quartier communément appelé « Saint-Denis » qui se situe derrière la télévision nationale en passant par la case Barnier derrière Massengo jusque vers la sortie du quartier « Kintelé ».

Les habitants de ces quartiers qui se disent oubliés par les autorités municipales voire nationales crient au scandale. Ils en appellent aux autorités habiletées et compétentes d'arrêter ce désordre qui a trop duré. C'est comme si l'on assiste au jeu du chat et de la souris.

C'est l'une des recommandations de la Conférence nationale qui a pu redonner du crédit à ces « propriétaires fonciers » et « terriens ». Mais leurs agissements aujourd'hui montrent que ce sont des gens a la quête des gains faciles. Ils sont en complicité avec certains chefs de zones qui pourtant sont investis pour défendre la population en veillant à leur sécurité. Ils rançonnent la population et sont capables de vendre une seule parcelle de terrain a deux ou trois personnes EN occasionnant ainsi des rixes et querelles entre des habitants de ces zones.

A Brazzaville, par exemple, on a assisté à des bagarres rangées entre des acquéreurs d'une part et des soi-disant descendants de ces familles d'autre part. Cela se passe dans une zone que nous taisons le nom. C'est un véritable imbroglio social. Alors où est l'Etat pour mettre de l'ordre dans ces zones de quartiers périphériques ? Chaque jour qui passe, ces soi-disant propriétaires terriens sabotent des lois de la République en agissant ainsi, ils ne sont pas inquiétés.