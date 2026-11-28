Luanda — La ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, a réaffirmé ce vendredi, à Luanda, la volonté de moderniser le cycle du Programme d'Investissement Public ainsi que les infrastructures technologiques, afin de renforcer l'efficacité, la transparence et le contrôle budgétaire.

S'exprimant lors de la cérémonie centrale marquant le 50e anniversaire de l'institutionnalisation des Finances publiques en Angola, elle a souligné que le gouvernement accélérait également la réforme du secteur public entrepreneurial et régularisait les dettes envers la Sécurité sociale.

Concernant la gestion de la dette, la ministre a indiqué que le secteur planifie désormais plus en amont ses besoins de financement et le calendrier des recours aux financements. Elle a assuré que cette approche permettait d'obtenir de nouveaux financements assortis d'échéances plus longues et, dans certains cas, de marges d'intérêt plus faibles.

Par ailleurs, Vera Daves a précisé que l'exécutif réduit progressivement l'encours de la dette garantie par les recettes pétrolières et améliore la diffusion des informations relatives à la dette publique.

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À cet égard, elle a cité l'exemple d'un journaliste souhaitant suivre l'évolution de la dette : celui-ci peut désormais consulter les bulletins régulièrement publiés par l'Unité de gestion de la dette publique.

Responsabilité

À cette occasion, la responsable a révélé que l'ensemble des cadres du ministère des Finances, à commencer par elle-même, rendent compte de leur travail devant chaque Angolais, qui attend beaucoup des actions menées par ce secteur.

« Pensons à ceux qui travaillent et souhaitent vivre dignement de leur salaire. Pensons aussi à ceux qui recherchent un premier emploi ou qui tentent, par leurs propres moyens, de gagner leur vie. Une entreprise qui parvient à se développer crée des opportunités pour ces personnes », a-t-elle affirmé.

Vera Daves estime qu'il est nécessaire de penser aux familles qui traversent des difficultés et pour lesquelles l'État constitue le dernier recours, voire, parfois, le seul. Elle a donné l'exemple du Programme de transferts monétaires (Kwenda), qui bénéficie du soutien de la Banque mondiale (BM) et illustre ce qu'un transfert peut représenter dans le budget d'une famille. Il montre également la minutie qu'exige un tel travail.

Lors de la cérémonie, à laquelle ont assisté, entre autres invités, d'anciens ministres du secteur, des cadres comptant 35 années de service public ont été mis à l'honneur.

Le ministère des Finances de l'Angola (MINFIN) a été institutionnalisé en mars 1976, peu après l'indépendance du pays ; toutefois, l'origine historique des services des finances publiques remonte au 3 octobre 1901, avec la création des Services du Trésor et de la Comptabilité.

Le premier titulaire du portefeuille fut Saidy Vieira Dias Mingas, qui a pris ses fonctions durant la période de transition, entre novembre 1975 et 1976.