Luanda — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, s'est entretenue ce vendredi à Luanda avec des responsables de l'Association des sciences mathématiques d'Afrique australe (SAMSA) au sujet de l'enseignement, de la recherche et de l'application des mathématiques en Angola et dans la région.

S'exprimant devant la presse à l'issue de l'audience, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Albano Ferreira, a déclaré que cette rencontre a réaffirmé l'engagement de l'Exécutif en faveur de la construction d'une société fondée sur la connaissance.

Selon le ministre, les mathématiques constituent une science fondamentale dont les applications touchent divers secteurs ; ainsi, la coopération entre les pays de la région pourrait contribuer au développement des mathématiques fondamentales et appliquées.

Il a précisé que l'objectif est de rapprocher les mathématiques du quotidien, en favorisant leur application dans des domaines tels que les sciences biologiques, l'agriculture et la santé, tout en stimulant l'intérêt des élèves pour cette discipline aux différents niveaux d'enseignement.

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Le responsable a également soutenu que les mathématiques doivent être perçues comme un outil de développement du pays, compte tenu de leur contribution à la prévision, à l'étude et à la modélisation de phénomènes, ainsi qu'à la prise de décision dans divers domaines.

Albano Ferreira a souligné le rôle de la Faculté des sciences de l'Université Agostinho Neto dans le déploiement de la formation et de la recherche en mathématiques à travers le pays, préconisant une meilleure articulation avec les autres sous-systèmes d'enseignement afin d'éveiller l'intérêt des jeunes pour cette discipline.

Le ministre a par ailleurs attiré l'attention sur la pénurie de cadres spécialisés. Il a plaidé pour une augmentation du nombre de professionnels titulaires d'un doctorat, afin de renforcer la recherche, ainsi que de titulaires d'un master possédant les compétences scientifiques, didactiques et pédagogiques nécessaires pour transmettre des connaissances aux différents niveaux d'enseignement.

Il a souligné que les mathématiques sont indispensables dans des domaines tels que la construction d'infrastructures, les transports, la santé et les projets structurants, à l'instar du Corridor de Lobito, car elles permettent d'étudier des phénomènes, de développer des méthodologies et d'étayer des décisions.

De son côté, la secrétaire générale de l'Union africaine de mathématiques, Maria da Natividade, a reconnu que l'enseignement de cette discipline en Angola fait face à des défis. Elle a indiqué que des travaux sont en cours, en collaboration avec les Ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, afin d'améliorer la préparation des élèves.

Parmi les initiatives prévues, elle a mis en avant l'élaboration d'un projet de formation des enseignants et des formateurs à l'échelle nationale, axé sur le renforcement des compétences dans le domaine des mathématiques.

Elle a ajouté que la présence du Secrétariat général de l'Union africaine de mathématiques en Angola constitue une opportunité pour impliquer des experts de la région dans les actions de formation des enseignants de l'enseignement général.

Maria da Natividade a également mentionné que l'Union africaine de mathématiques a débattu de questions liées à l'enseignement secondaire et à une plus grande participation des femmes dans cette discipline, compte tenu de leur poids au sein de la population du continent.

Quant au président sortant de la SAMSA, Farai Mlanga, il a expliqué que cette rencontre a permis de présenter les objectifs de l'association, notamment la promotion des sciences mathématiques en Afrique australe et le renforcement de sa présence en Angola, par l'intermédiaire de l'Université Agostinho Neto.

Il a souligné que les mathématiques jouent un rôle crucial dans la réalisation des Objectifs de développement durable, insistant sur la nécessité de garantir que les étudiants accédant à l'enseignement supérieur disposent d'une solide préparation dans ce domaine.

Pour sa part, le président élu de la SAMSA, Faraimunashe Choro, a exprimé son intention de collaborer avec l'Université Agostinho Neto et les femmes angolaises, afin de les encourager davantage à étudier les mathématiques et de contribuer ainsi au développement scientifique de la région.