Luanda — La première édition internationale de la Conférence sur le commerce du sport (CONFENDA) se tiendra en 2027 à Cascais, au Portugal, et mettra l'accent sur la coopération lusophone, le tourisme sportif et l'attraction des investissements.

L'annonce a été faite vendredi, à Luanda, par le directeur adjoint de la RTP África, Nuno Sardinha, lors d'une réunion placée sous le thème « Action Lusophone - Connecter les marchés. Générer des opportunités commerciales». Le responsable a indiqué que la conférence devrait se tenir alternativement dans différents pays lusophones, permettant ainsi aux futures éditions d'avoir lieu dans des villes comme Maputo et Luanda.

Nuno Sardinha a également souligné le rôle des médias dans la promotion du potentiel sportif et touristique des pays participants. Il a estimé que le partenariat entre la RTP, CONFENDA et les voyagistes représente une opportunité de dynamiser le tourisme sportif en Angola, grâce à des forfaits touristiques associés à des événements sportifs et culturels.

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L'initiative vise également à renforcer les relations entre l'Angola, le Mozambique, le Cap-Vert et le Portugal, par le biais de la communication, de la formation, de la création de marchés et de la coopération entre les fédérations sportives. De son côté, le directeur provincial du ministère de la Jeunesse et des Sports, Ernesto André, a considéré la CONFENDA 2027 comme une opportunité de valoriser le sport angolais, d'attirer les investissements, de mobiliser les entreprises sponsors et de stimuler le développement du secteur.

« Environ 222 infrastructures sportives ont été identifiées comme nécessitant une réhabilitation, et l'implication d'investisseurs privés dans la remise en état et la gestion de ces espaces est indispensable », a-t-il déclaré. Le responsable a également plaidé pour un renforcement des liens entre les fédérations, les clubs, les entreprises et les médias, afin de valoriser les compétitions nationales, de commercialiser les droits de diffusion et d'attirer des sponsors.

Dans le domaine des sports mécaniques, il a appelé à une mobilisation rapide des partenaires et des investisseurs afin d'assurer la pérennité du Championnat d'Afrique prévu pour 2027, grâce à des partenariats commerciaux, de la publicité et des actions de promotion de la marque.

Pour Ernesto André, la CONFENDA doit constituer une plateforme d'affaires capable de transformer le sport angolais en une industrie durable, générant des investissements et des opportunités commerciales, favorisant le développement des athlètes et améliorant les infrastructures sportives.

La cérémonie de présentation du comité d'organisation de la Conférence a réuni des représentants gouvernementaux et diplomatiques, des dirigeants institutionnels et sportifs, des chefs d'entreprise, des investisseurs, des sponsors, des partenaires stratégiques, et bien d'autres personnalités.