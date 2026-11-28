Luanda — La responsabilité sociale des entreprises doit se concrétiser par un engagement effectif en faveur des personnes et de la construction d'une société inclusive, plutôt que de se cantonner à des initiatives ponctuelles de solidarité, a déclaré vendredi le vice-gouverneur de Luanda chargé du secteur politique et social, Manuel Gonçalves.

Le responsable s'exprimait à l'ouverture du Forum provincial sur la responsabilité sociale des entreprises, une initiative destinée à encourager l'implication des institutions et des organisations de la société civile dans la promotion et la mise en oeuvre d'actions de citoyenneté d'entreprise.

À cette occasion, il a exhorté les entreprises implantées à Luanda à devenir de véritables partenaires de l'Exécutif dans la transformation des conditions de vie des populations, notamment en offrant aux jeunes de réelles perspectives d'avenir.

« Derrière chaque jeune accueilli dans un centre d'hébergement se trouvent une histoire, un coeur qui nourrit aussi des rêves, une immense volonté de réussir et un espoir qui, malgré les blessures du passé, refuse de s'éteindre », a-t-il souligné.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans cette optique, Manuel Gonçalves a appelé les chefs d'entreprise à multiplier les possibilités de formation, de stages et d'accès à l'emploi, afin de donner aux jeunes les moyens de construire leur propre parcours.

Il a notamment mis en garde contre le risque de voir ces jeunes, après une enfance et une adolescence marquées par l'absence d'un environnement familial protecteur, aborder également l'âge adulte sans perspectives, sans opportunités et sans espoir.

Selon le vice-gouverneur, le thème de la rencontre, « Des entreprises qui transforment des vies, des avenirs qui inspirent », souligne que le développement d'une société se mesure aussi à sa capacité à transformer des vies, à ouvrir de nouvelles perspectives et à contribuer à l'avènement d'un avenir plus digne et inclusif.