Luanda — La nouvelle loi sur l'identification civile et criminelle consacre le Billet d'identité (BI) comme document unique et obligatoire d'identification des citoyens. Elle prévoit également la gratuité de sa première délivrance ainsi que la rectification sans frais des erreurs imputables à l'administration.

Présenté à l'initiative de l'Exécutif, le texte a été adopté à l'unanimité, ce vendredi, par les députés de l'Assemblée nationale, lors de la troisième réunion plénière extraordinaire de la cinquième session législative de la cinquième législature.

Le nouveau dispositif harmonise les procédures de délivrance du Billet d'identité et du certificat de casier judiciaire, en regroupant et en actualisant, dans un même instrument juridique, les dispositions régissant l'identification civile et criminelle.

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Parmi les mesures prévues figure la possibilité de présenter un Billet d'identité arrivé à expiration dans certaines circonstances, notamment lorsque son titulaire justifie avoir déjà engagé une procédure de renouvellement ou dans le contexte électoral, aux fins de l'exercice du droit de vote. En cas de perte ou de vol du document, la loi impose également d'en informer les autorités policières.

Le texte définit par ailleurs le régime juridique applicable à la collecte, au traitement et à la conservation des données personnelles permettant l'identification des personnes physiques, de nationalité angolaise ou étrangère, ainsi que des personnes morales. Il encadre également la délivrance du Billet d'identité aux citoyens angolais.

En matière de protection des données personnelles, le dispositif consacre les principes de légalité, de proportionnalité, de transparence, de non-discrimination, de minimisation des données et de traçabilité de leur traitement, y compris lorsqu'il s'agit de données biométriques, médicales ou judiciaires.

La loi prévoit en outre plusieurs dispositifs de sécurité, notamment un code QR, un code-barres et une micropuce, ainsi que des restrictions à l'accès direct à la base de données d'identification. Elle introduit également des mécanismes de responsabilisation en cas de délivrance frauduleuse de documents d'identité à des ressortissants étrangers.

À l'issue de son adoption par le Parlement, le texte sera soumis à sa publication au Journal de la République.