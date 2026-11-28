Luanda — L'Assemblée nationale a élu, ce vendredi, le juriste Manuel Sabonete Camati au poste de vice-président de la Cour constitutionnelle, avec 180 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.

Le scrutin s'est déroulé lors de la troisième réunion plénière extraordinaire de l'Assemblée nationale, à la suite de la vacance du poste consécutive à l'admission à la retraite de la juge conseillère Vitória Manuel da Silva Isaata.

Présentée par le groupe parlementaire du MPLA, la candidature de Manuel Sabonete Camati a reçu un avis favorable de la Commission des affaires constitutionnelles et juridiques, qui a estimé que les conditions légales requises pour pourvoir le poste étaient réunies.

Au cours de la même séance, les députés ont également élu Ângelo Abel Sapinhala au poste de juge conseiller à la Cour constitutionnelle, en remplacement de Vitorino Domingos Rossi, récemment décédé.

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Le candidat proposé par le groupe parlementaire de l'UNITA a obtenu le même résultat, avec 180 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention.

La Cour constitutionnelle est l'organe suprême de la juridiction constitutionnelle. À ce titre, elle est principalement chargée de rendre la justice dans les matières relevant du droit constitutionnel.

L'institution compte onze juges conseillers, choisis parmi les juristes et les magistrats. Quatre d'entre eux sont élus par l'Assemblée nationale à la majorité des deux tiers des députés en exercice, parmi lesquels figure le vice-président de la Cour constitutionnelle.