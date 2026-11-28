Luanda — L'Assemblée nationale a approuvé à l'unanimité, ce vendredi, l'élection d'Ana Celeste Cardoso Januário et de Manuel João da Fonseca en tant que nouveaux membres de la Commission nationale électorale (CNE), en remplacement de deux membres sortants.

Le scrutin s'est déroulé lors de la troisième réunion plénière extraordinaire de l'Assemblée nationale.

Désignée par le groupe parlementaire du MPLA, Ana Celeste Cardoso Januário succède à Maria de Lourdes de Sousa Abrantes Veiga, décédée. De son côté, Manuel João da Fonseca occupe le siège précédemment détenu par Manuel Sabonete Camati, en raison d'une incompatibilité de fonctions.

La Commission nationale électorale est un organe indépendant chargé de l'organisation, de l'exécution, de la coordination et de la conduite des processus électoraux en Angola, conformément aux dispositions constitutionnelles et à la législation électorale en vigueur.

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Ses missions comprennent notamment la préparation et la gestion de la logistique électorale, y compris la fourniture des matériels et équipements indispensables à la tenue des scrutins, tels que les bulletins de vote et les urnes, ainsi que la coordination des différentes phases des opérations électorales.

Depuis les premières élections multipartites organisées en 1992, la CNE occupe une place centrale dans la conduite des processus électoraux en Angola. Elle assume également des responsabilités en matière d'information et de communication institutionnelles sur le déroulement des scrutins.