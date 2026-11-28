Lobito — L'Agence de facilitation des transports et du transit du corridor de Lobito (AFTTCL) a organisé, vendredi, un atelier de sensibilisation consacré au développement économique de cette plateforme régionale reliant l'Angola, la République démocratique du Congo (RDC) et la Zambie.

Organisée dans la ville de Lobito, dans la province de Benguela, cette rencontre visait à renforcer la connaissance des différents acteurs du secteur quant au potentiel économique du corridor de Lobito.

Selon les organisateurs, l'initiative a permis de présenter une vision intégrée du corridor en tant que levier de développement économique régional, articulant infrastructures, capacités de production, marchés, investissements et chaînes de valeur en Angola, en RDC et en Zambie.

Le secrétaire exécutif de l'AFTTCL, Amadeu Leitão Nunes, a souligné la nécessité de convertir le potentiel du corridor en opportunités concrètes d'investissement, de développement des entreprises, de création d'emplois et d'amélioration des conditions de vie des populations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a estimé que les retombées du corridor ne devaient pas être appréciées à la seule aune des volumes de marchandises transportées, mais également à travers sa capacité à stimuler la production, à attirer les investissements, à consolider le tissu entrepreneurial et à dynamiser les économies locales.

À cet égard, il a plaidé pour une répartition des bénéfices sur l'ensemble du corridor, de manière à permettre aux agriculteurs d'accéder aux marchés, aux entreprises de développer leurs activités, aux industries de renforcer leurs capacités de production et aux communautés locales de prendre part aux nouvelles chaînes de valeur.

Le responsable a également mis en avant le rôle des gouvernements provinciaux et des administrations municipales dans l'identification des potentialités économiques, la promotion des investissements et le rapprochement entre producteurs, entreprises et marchés.

Il a, par ailleurs, souligné que la compétitivité des produits dépendait de l'efficacité des systèmes de transport, de la prévisibilité des procédures, de la coordination des opérations aux frontières, de l'harmonisation des mesures ainsi que de la réduction des coûts supportés par les opérateurs économiques.

Amadeu Leitão Nunes a indiqué que l'Agence développait actuellement plusieurs initiatives visant à recenser les opportunités économiques, les contraintes structurelles, les dynamiques des marchés et les besoins en investissements dans les territoires desservis par le corridor.

Parmi ces initiatives figure la mise en place de l'Observatoire du corridor de Lobito, en partenariat avec plusieurs acteurs internationaux, notamment l'initiative Global Gateway, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA), l'Union européenne, la Banque mondiale et l'IRC.