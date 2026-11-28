Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, agissant en sa qualité de titulaire du pouvoir exécutif, a été habilité, ce vendredi, par l'Assemblée nationale à légiférer sur la fixation des taux préférentiels des droits de douane à l'importation dans le cadre de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Le texte portant autorisation législative a été adopté à l'unanimité. Cette approbation est intervenue lors de la troisième réunion plénière extraordinaire de la cinquième session législative de la cinquième législature.

Les taux préférentiels des droits de douane à l'importation au sein de la SADC consistent en une réduction, voire une suppression, des droits applicables aux marchandises originaires des États membres, conformément aux dispositions de l'Accord de libre-échange de l'organisation régionale.

Ce mécanisme vise à démanteler progressivement les barrières tarifaires, à fluidifier les échanges commerciaux intrarégionaux et à réduire les coûts d'importation, notamment ceux liés aux matières premières et aux biens intermédiaires. Il ambitionne également d'accélérer l'intégration économique régionale.

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L'initiative approuvée entend ainsi renforcer l'intégration régionale au service du développement économique, social et humain de l'Angola, accroître la compétitivité des entreprises nationales, stimuler les investissements directs étrangers et favoriser la croissance des exportations angolaises sur le marché régional.