Luanda — Le ministère des Travaux publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat a recensé, à fin mars de cette année, 775 bâtiments présentant des défaillances en matière de conservation à travers le pays. Parmi ceux-ci, 406 sont en mauvais état, 99 présentent des conditions d'insalubrité et 202 sont menacés d'effondrement, a annoncé vendredi le ministre de tutelle, Carlos Alberto dos Santos.

S'exprimant à l'ouverture d'un séminaire consacré à la conservation et à l'entretien des bâtiments, le ministre a insisté sur la nécessité de renforcer les politiques de prévention, de contrôle et de préservation du patrimoine bâti, tant public que privé.

Il a indiqué que ce recensement faisait suite à une instruction du président de la République, qui avait prescrit l'établissement d'un inventaire et la classification des bâtiments en mauvais état de conservation, exposés à des risques d'effondrement ou de ruine, ainsi que de ceux considérés comme impropres à l'habitation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À cette occasion, le ministre a rappelé que les effondrements de l'ancien siège de la Direction nationale des enquêtes criminelles, en 2008, et d'un immeuble situé sur l'avenue des Combattants, en mars 2023, tous deux à Luanda, constituent des avertissements quant à l'urgence de renforcer les mécanismes d'entretien et les dispositifs d'intervention préventive.

Dans le cadre des mesures de réhabilitation et de sécurisation du patrimoine immobilier, plusieurs bâtiments publics en état de dégradation avancée ont déjà été démolis.

Il s'agit notamment du bâtiment de la FAPA, dans la province de Huambo, de l'hôtel Cuito et de l'immeuble de l'Aviation et de la Circulation, dans la province de Bié, du bâtiment de la DEFA, dans le Cuanza-Sul, de l'ancienne librairie Mirui, ainsi que des immeubles portant les numéros 80, 82 et 84 de l'avenue Comandante Valódia, à Luanda. L'hôpital Américo Boa Vida figure également parmi les infrastructures concernées.

Le ministre a par ailleurs indiqué que les opérations de démolition se poursuivaient sur d'autres sites, notamment celui de l'immeuble inachevé de Maianga, dont le taux d'avancement physique des travaux est estimé à environ 40 %.

Il a enfin souligné que la conservation des bâtiments devait constituer un axe fondamental de la gestion durable des infrastructures, compte tenu de l'importance des ressources publiques investies dans la constitution du patrimoine national.