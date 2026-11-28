Tunis — Le Club Africain a concédé une courte défaite face au Zamalek d'Egypte (0-1), en match disputé samedi après-midi au stade du Caire, pour le compte de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions africaine de football (Groupe B).

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Chico Banza à la 5e minute.

Le second match du groupe a vu le MC Alger s'imposer en déplacement face aux Young Africans de Tanzanie (1-0), grâce à une réalisation de Sofiane Bayazid à la 90e minute.

Lors de la deuxième journée de cette phase de poules, prévue entre le 4 et 6 décembre prochain, les Tunisiens accueilleront Young Africans, tandis que le Zamalek SC se rendra chez l'USM Alger.

Pour rappel, les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finale de la prestigieuse compétition des clubs.