Le vice-Premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, est arrivé samedi à Lomé, a annoncé son homologue togolais, Robert Dussey, sur X. Le programme de la visite n'a pas été communiqué.

Plusieurs sujets devraient toutefois être sur la table : la coopération bilatérale, les défis sécuritaires dans la sous-région, où les attaques jihadistes se multiplient, et les crises qui secouent plusieurs pays africains. Maxime Prévot est aussi chargé de la Coopération au développement, un portefeuille qui pourrait peser dans les discussions.

Lors d'une rencontre récente à Bruxelles avec Robert Dussey, Maxime Prévot avait salué le rôle croissant du Togo sur la scène régionale et internationale.

Les liens entre les deux pays sont d'abord économiques. Selon la diplomatie belge, les échanges commerciaux avec le Togo s'élèvent à environ 700 millions d'euros par an, soit bien plus qu'avec le Bénin voisin.

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Les ports jouent un rôle central : un ancien ministre belge de la Coopération, Jean-Pascal Labille, soulignait déjà des liens commerciaux importants entre la Belgique et le Togo, notamment via les différents ports, Anvers d'un côté, Lomé de l'autre.

La visite intervient alors que le Togo multiplie les partenariats en Europe. Le Luxembourg, voisin de la Belgique, a ainsi signé en juillet son premier programme de coopération avec Lomé.