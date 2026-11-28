Le Consortium des organisations de la société civile du territoire d'Isangi demande au gouvernement central d'accélérer le décaissement des fonds destinés à la réhabilitation de la route Yelenge-Yaekela. Cet axe stratégique relie la ville de Kisangani à plusieurs localités du territoire d'Isangi ainsi qu'aux territoires voisins de Basoko et de Yahuma.

Dans un mémorandum adressé vendredi 27 novembre au ministre des Finances, les organisations signataires expriment leur inquiétude face à l'arrêt des travaux et à ses conséquences sur la mobilité des populations.

Un chantier à l'arrêt

Selon le consortium, l'interruption des travaux serait notamment liée à des difficultés de décaissement des fonds prévus pour la poursuite du projet.

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Pour la société civile, cette situation compromet les efforts de désenclavement du territoire et affecte plusieurs secteurs de la vie économique et sociale.

Les acteurs locaux estiment que l'état de cette route complique l'évacuation des produits agricoles vers les centres de consommation, l'approvisionnement des marchés ainsi que l'accès des populations aux services de santé et d'éducation.

Des conséquences économiques dénoncées

Le premier vice-président de la société civile Forces vives d'Isangi, Élie Trésor Lobanga, évoque également d'importantes pertes pour les agriculteurs et les opérateurs économiques.

Selon lui, les difficultés de transport des personnes et des marchandises continuent de freiner les activités économiques dans la région.

Il met également en garde contre le risque de dégradation des ouvrages déjà réalisés si les travaux ne reprennent pas rapidement.

Face à cette situation, le Consortium des organisations de la société civile d'Isangi appelle les autorités nationales à accélérer les procédures de financement afin de permettre la reprise du chantier.

L'organisation invite également les autorités provinciales et locales à renforcer leur plaidoyer auprès des instances compétentes et à assurer un suivi citoyen du projet jusqu'à son achèvement.