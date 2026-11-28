Khartoum, 28 Nov. 2026 (SUNA) - Le ministère de l'Industrie et du Commerce a réaffirmé son engagement à coordonner avec les autorités compétentes afin de faciliter les importations et les exportations et de préserver la fluidité des échanges commerciaux.

Dans un communiqué, il a précisé que les certificats de non-objection relèvent des autorités techniques compétentes, notamment les ministères de l'Agriculture et des Ressources animales, selon la nature des produits concernés.

Le ministère a rappelé que son rôle se limite aux formalités commerciales et à la délivrance des autorisations conformément à la réglementation en vigueur. Il a enfin assuré que les procédures d'autorisation des importations se poursuivent normalement, sous réserve du respect des exigences légales et techniques.