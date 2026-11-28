Khartoum, 28 Nov. 2026 (SUNA) - Le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan, a rendu hommage aux martyrs de la bataille de la Dignité issus des forces armées, des forces conjointes et des autres corps réguliers, ainsi qu'aux volontaires tombés pour défendre la souveraineté et la dignité du pays.

S'exprimant samedi lors d'une cérémonie en l'honneur des blessés des forces conjointes, il a également salué les militaires déployés dans le Nil Bleu, au Kordofan et sur les différents fronts.

Al-Burhan a réaffirmé la détermination de l'armée à poursuivre les combats jusqu'à la défaite des forces rebelles, précisant que son ennemi n'était ni une tribu ni une région, mais la milice rebelle et ses soutiens. Il a également salué le rôle du gouverneur de la région du Darfour, Minni Arko Minnawi, à l'origine de cette initiative.

Il a par ailleurs salué les forces déployées à Karnoy, Tina et Bir Saliba, affirmant que l'armée les rejoindrait sur le terrain. Il a ajouté que cette milice n'avait aucun avenir dans l'État soudanais et que son élimination contribuerait à la sécurité et à la stabilité de la région.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le président du Conseil de souveraineté a enfin annoncé une contribution de cinq millions de dollars au fonds de prise en charge des blessés des forces conjointes.