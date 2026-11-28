Tambacounda, 28 nov (APS) - Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a remis samedi, à l'hôpital régional de Tambacounda 19 ambulances médicalisées destinées à renforcer l'accès aux soins et la prise en charge des urgences dans le Sénégal oriental.

Cette remise intervient dans le cadre de sa tournée économique dans les régions de Tambacounda et de Kédougou, au cours de laquelle le chef de l'État a mis l'accent sur l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base, notamment la santé et l'eau.

À cette occasion, Bassirou Diomaye Faye a également mis en avant la nécessité de renforcer les infrastructures sanitaires et hydrauliques afin d'améliorer les conditions de vie des populations du Sénégal oriental.

Le déplacement présidentiel a également été marqué par l'inauguration et la pose de première pierre d'infrastructures sanitaires et hydrauliques.