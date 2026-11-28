Tivaouane — Le Centre régional de formation et de recherche en santé de la reproduction (CEFOREP) envisage, dans le cadre de l'exécution de son projet "Waar+", de dérouler des activités de sensibilisation et de "dialogue communautaire" dans 13 quartiers de la ville de Tivaouane (ouest).

Il s'agit d'activités de prévention des violences sexuelles et des mariages précoces, selon la sociologue Halimatou Dia et Mohamed Diadhiou, qui exercent respectivement les fonctions de coordinatrice et de chercheur principal du projet "Waar+".

Les activités prévues ont été présentées à la préfecture de Tivaouane au cours de cette semaine, en présence des délégués des quartiers concernés. Ces derniers sont chargés de faciliter la sensibilisation des familles, d'encourager la participation des habitants de la ville à cette initiative et de contribuer à l'identification des situations de vulnérabilité des habitants des quartiers ciblés.

Selon Halimatou Dia, des causeries et des "dialogues communautaires" vont se tenir dans la ville en présence des jeunes, des adolescents et de leurs parents.

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Le projet "Waar+" va faciliter l'identification et l'orientation des victimes des violences sexuelles et des mariages précoces vers des structures d'accueil et de prise en charge psychosociale et sanitaire.

Mme Dia a signalé une "sous-déclaration" des violences sexuelles, qui se manifeste par le refus ou la crainte des victimes et de leurs proches d'en parler.

"Beaucoup de choses se font dans l'ombre. Les gens ne dénoncent pas les faits. S'il leur arrive de le faire, ils finissent parfois par faire machine arrière", a-t-elle observé.

"Il faut casser ce cercle vicieux"

Mohamed Diadhiou explique que les activités de sensibilisation et de "dialogue communautaire" auront lieu sur la base des résultats d'une enquête menée dans les quartiers ciblés.

D'après lui, elles permettront de recueillir des expériences et de mesurer des "perceptions" relatives aux violences sexuelles et aux mariages précoces.

Selon M. Diadhiou, les activités de sensibilisation incluent un volet communication entre les parents et les enfants. Son but sera d'encourager le dialogue au sein des familles, concernant les violences sexuelles et les mariages précoces.

Les autorités administratives et religieuses seront impliquées dans les activités de sensibilisation, a dit Mohamed Diadhiou.

Concernant la prise en charge des victimes, le chercheur a évoqué le poids de la "stigmatisation" et de la "honte", qui, selon lui, entretiennent le silence autour des violences sexuelles et empêchent les victimes et leurs proches de demander de l'aide, en plus de les exposer à des conséquences psychologiques et sanitaires.

"Il faut casser ce cercle vicieux", a suggéré M. Diadhiou, invitant les victimes et leurs proches à s'exprimer et à contribuer au renforcement des mécanismes communautaires de prévention et de prise en charge.

Le projet "Waar+" est une initiative de recherche-action mise en oeuvre par le Centre de recherches pour le développement international, un organisme canadien, et le CEFOREP, une institution à vocation régionale (Afrique de l'Ouest) créée en 1996 par le gouvernement sénégalais et l'Agence des États-Unis d'Amérique pour le développement international.