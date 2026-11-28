Koussanar, 28 nov (APS) - Bassirou Diomaye Faye a procédé au lancement officiel, samedi, à Koussanar, dans la région de Tambacounda (est), d'un programme de renforcement de la distribution de l'eau.

Il a exhorté les entreprises chargées de le réaliser de respecter scrupuleusement le délai d'exécution des travaux, qui est de douze mois.

Le chef de l'État leur a dit de faire en sorte que les ouvrages soient de bonne qualité. Il s'agit de travaux d'extension du réseau hydraulique de cette commune située dans la région de Tambacounda.

Ce programme de renforcement de la distribution de l'eau est financé avec 10 milliards de francs CFA de l'État, selon le président de la République.

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"Nous voulons que les entreprises chargées des travaux réalisent des ouvrages de qualité", a-t-il dit.

"J'invite les entreprises concernées à respecter scrupuleusement le délai fixé pour l'exécution des travaux. Monsieur le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, veillez à ce que le délai soit respecté et que la qualité des ouvrages soit à la hauteur des attentes des populations", a-t-il lancé en présence de Cheikh Tidiane Dièye et d'autres membres du gouvernement.

Bassirou Diomaye Faye a demandé aux autorités administratives locales, dont le maire de Koussanar, de veiller à ce que les travaux soient correctement exécutés.

Depuis jeudi, il effectue une tournée économique de trois jours dans les régions de Kédougou (sud-est) et Tambacounda.