Dakar — Le commissaire aux enquêtes économiques Elhadj Oumar Diouf a été élu secrétaire général du Syndicat national des agents de l'administration du commerce (SYNACOM), samedi, à Dakar, pour un mandat de trois ans.

Il remplace Ibrahima Ngom, qui a exercé deux mandats à la tête de cette organisation syndicale.

La régularisation de la situation administrative de certains agents (dont des chauffeurs et des vérificateurs du contrôle économique) des directions et services du ministère chargé du Commerce, l'amélioration des conditions de travail et l'équipement des services font partie des priorités du nouveau secrétaire général du SYNACOM.

Le nouveau bureau comprend 21 membres. El Hadji Ibrahima Paul Paye a été élu secrétaire général adjoint.

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"Nous ne pourrons pas aspirer à une administration forte et performante en laissant certains agents dans l'incertitude, concernant leur avenir professionnel", a dit M. Diouf en parlant de ses collègues dont les contrats restent à régulariser.

Il a plaidé pour une amélioration des niveaux de rémunération et des conditions de travail du personnel des services et directions du ministère du Commerce.

Les moyens humains, juridiques et techniques doivent être améliorés, selon lui.

Un travail d'équipe, qui se fait dans la solidarité et la collégialité

"Nous devons faire en sorte que notre administration occupe pleinement la place stratégique qui lui revient dans la conduite de la politique économique du pays", a ajouté le nouveau secrétaire général du SYNACOM, s'engageant à mener "un syndicalisme responsable, constructif et exigeant".

Son prédécesseur a déploré les "dysfonctionnements" et la non-satisfaction de plusieurs revendications de l'administration du commerce.

"Les revendications restent entières, car aucune d'elles n'a été satisfaite", a soutenu Ibrahima Ngom, dénonçant la précarité à laquelle sont confrontés les agents temporaires, les faibles niveaux de rémunération, les difficultés liées à la gestion du personnel et le retard de la modernisation des services.

Un arrêté portant répartition des droits perçus sur les documents reste à "finaliser", d'après M. Ngom.

"La défense des intérêts matériels et moraux des agents est un travail d'équipe, qui se fait dans la solidarité et la collégialité", a poursuivi l'ex-secrétaire général du SYNACOM.

Le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, Seydina Ababacar Ndiaye, a procédé à l'ouverture de l'assemblée générale de renouvellement du bureau du Syndicat national des agents de l'administration du commerce.