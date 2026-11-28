Koussanar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé samedi à Koussanar (est), au lancement du Projet d'urgence de renforcement des système de disribution d'eau potable (PURSDEP), visant à accélérer l'accès universel à l'eau potable en milieu rural, à travers le renouvellement des ouvrages vétustes.

"Nous sommes ici à Koussanar pour consacrer le déploiement effectif d'une initiative majeure, structurante et porteuse d'espoir ", a-t-il déclaré lors de la cérémonie de lancement du projet, en présence du ministre de l'Hydraulique et l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye et de plusieurs membres de son gouvernement, ainsi que du gouverneur de la région Tambacounda, Abdourahmane Ndiaye.

"Pendant longtemps l'accès à la ressource vitale a représenté un défi quotidien, parfois douloureux pour nos compatriotes vivant dans les zones les plus reculées de notre territoire. Aujourd'hui, nous tournons résolument une page de l'histoire de hydraulique rurale du Sénégal", s'est-il félicité.

Selon les termes de références du projet, le PURSDEP intervient dans les zones rurales de treize (13) régions du Sénégal (sauf Dakar) et va impacter plus de 680 localités.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il est financé par l'État du Sénégal à hauteur de 10 milliards francs CFA et sera exécuté sur durée 12 mois à partir d'octobre 2026.

Le projet est composé de 60 forages, 5 unités de potabilisation et de traitement d'eau de surface

Des travaux annexes de mise en service de 51 forages seront réalisés dans la mise en oeuvre du projet.

Au total, 15 châteaux d'eau, et 3 000 kits de branchements sociaux, 67 km de réseaux seront également réalisés dans le cadre du projet.

Le projet va impacter une population estimée à 682 000 personnes à la fin des travaux et 1 350 000 personnes à l'horizon du projet (2050).