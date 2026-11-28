Après une longue interruption depuis la première édition organisée en 2014, les National Handisports Games font leur retour. Au total, 195 athlètes, dont 26 venus de Rodrigues, prennent part à cette compétition au SSR Sports Complex, à Triolet. La cérémonie d'ouverture, le samedi 28 novembre, s'est déroulée en présence du Premier ministre Navin Ramgoolam, du ministre de la Jeunesse et des sports, Deven Nagalingum, ainsi que de plusieurs autres personnalités. Le chef du gouvernement a salué la détermination des sportifs et souligné l'importance de ces Jeux dans la perspective des Jeux des îles de 2027.

Le handicap ne doit pas être un frein aux ambitions. Sur le terrain, les athlètes réunis à Triolet ont mis en avant leur passion pour le sport, leur talent et leur volonté de se dépasser. Au-delà de la compétition et des performances, ces Jeux sont aussi l'occasion de valoriser leurs efforts et de rappeler que le sport doit être accessible à tous.

Dans son allocution, Navin Ramgoolam est revenu sur la première édition des Jeux nationaux handisport, organisée en 2014, avant de déplorer leur longue interruption. Il a estimé que cette absence témoignait d'un manque de considération envers les sportifs en situation de handicap.

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Le chef du gouvernement a adressé ses félicitations aux 195 participants, dont 26 venus de Rodrigues. Il a salué leur résilience, leur force mentale, leur discipline et leur passion pour le sport. Il a également rappelé que derrière chaque performance se trouvent des efforts, des sacrifices, mais aussi le soutien des familles, des entraîneurs et des personnes qui accompagnent les sportifs au quotidien.

Pour illustrer la portée des performances sportives, Navin Ramgoolam a repris une phrase de la para-athlète mauricienne Noémie Alphonse : « If you knew how many people win when I win. » Une citation qui rappelle, selon lui, que lorsqu'un sportif représente Maurice à l'étranger, sa réussite devient aussi une source de fierté pour toute la population. Il a également salué les performances des athlètes mauriciens qui se sont distingués sur la scène internationale.

Le Premier ministre a par ailleurs insisté sur la nécessité de construire une société plus inclusive, dans laquelle les personnes en situation de handicap disposent des mêmes possibilités dans le domaine sportif, mais aussi dans l'éducation, l'emploi et la vie sociale. Il a souligné que le sport constitue un moyen de transmettre des valeurs essentielles comme la discipline, la persévérance et la solidarité, tout en favorisant l'intégration.

Un autre point abordé concerne les Jeux des îles de l'océan Indien, prévus en 2027. Navin Ramgoolam a souligné que cette compétition nationale constitue une étape importante dans le processus de présélection des sportifs susceptibles de représenter Maurice l'année prochaine.

Avant de déclarer officiellement les National Handisports Games ouverts, il a également évoqué le parcours de Sir Seewoosagur Ramgoolam. Il a rappelé que ce dernier avait perdu ses parents très jeune et perdu la vue d'un oeil à l'âge de 12 ans. Malgré ces épreuves et ce handicap, il poursuit son parcours jusqu'à devenir Premier ministre. Pour Navin Ramgoolam, cet exemple montre que les obstacles ne doivent pas empêcher une personne de poursuivre ses ambitions.