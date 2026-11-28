Et si les jeunes apprenaient à utiliser l'intelligence artificielle pour donner vie à leurs propres idées ? C'est le défi lancé par le National Productivity and Competitiveness Council (NPCC) avec son atelier «AI for Creative Teens», destiné aux adolescents âgés de 11 à 18 ans, les 8 et 9 décembre 2026.

Placée sous le thème «Beat the Bot! Can your idea outsmart AI?», cette formation de deux jours entend stimuler la créativité des jeunes tout en leur faisant découvrir les possibilités offertes par l'IA.

Le principe est simple : partir de leur imagination, coucher leurs idées sur le papier, puis apprendre à utiliser l'IA comme un outil pour les développer, les tester et les améliorer. La première journée sera consacrée à la création d'affiches et la seconde à l'écriture de scénarios de dessins animés.

L'atelier se tiendra de 9 heures à 14 h 30 à l'AI Innovation Lab du Mauritius Emerging Technologies Council, au 6e étage de la Cyber Tower 2, à Ébène. Les frais de participation s'élèvent à Rs 2 000 par élève, incluant les pauses et le déjeuner.