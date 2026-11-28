L'APEIM, fondée en 1970 par Nancy Piat, pour offrir un encadrement spécialisé aux enfants vivant avec une déficience intellectuelle, connaît un rajeunissement sans pareil. Sa directrice, Jocelyne Beesoon, sera remplacée par le psychologue Julien Quenette, qui d'employé à temps partiel en 2019, a été recruté à plein temps. Ce jeune quadra, fils d'Eric Quenette, et petit-fils de l'historien et écrivain Louis Rivaltz Quenette, compte bien appliquer le plan stratégique 2027-2030 pour que l'APEIM projette une image d'association professionnelle.

Qu'est-ce qui peut bien pousser un jeune, qui a pris comme matières principales d'études l'économie et la comptabilité au Collège du St-Esprit à bifurquer vers les sciences sociales et plus précisément vers la psychologie ? Il ne faut pas chercher loin, la réponse tient en quelques mots : il est le fils d'Eric Quenette, très engagé dans le social, notamment auprès du Lions Club, et qu'il accompagnait régulièrement lors d'actions caritatives quand il était enfant, et de Danielle, puéricultrice et éducatrice à l'APEIM.

Sa fréquentation du mouvement scout y est aussi pour quelque chose. «Mon père voulait devenir médecin ou psychologue et avait quantité de livres axés sur le développement humain. Moi qui n'avais jamais été porté vers la lecture, je me suis mis à lire ces livres et comme on me sollicitait souvent pour des conseils, la psychologie m'a un jour paru comme une évidence.»

Un de ses amis étudiait à l'université de Montpellier en France et c'est là également qu'il a été admis. Julien Quenette a commencé par des études supérieures menant à une licence, qu'il a fait suivre d'un master. Son master en poche, il était prêt à regagner l'île, sauf que l'amour s'en est mêlé. Il a rencontré une Mauricienne, Bénédicte, qui étudiait pour enseigner dans le système d'éducation nationale français.

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Pour ne pas risquer de la perdre, Julien Quenette a ajouté trois années supplémentaires d'études pour obtenir un doctorat. Sa thèse était axée sur les émotions et la compréhension des histoires chez l'enfant. «Ma directrice de thèse se concentrait sur l'enfant et cela a été naturel pour moi vu qu'à Maurice, en tant que chef-scout, j'ai encadré plus particulièrement des enfants.»

Julien Quenette et Bénédicte qu'il épouse et qui lui donne par la suite deux enfants, Leïa, neuf ans, et Tom, cinq ans, décident de rentrer au pays. C'est chose faite à la fin de 2018. Si Bénédicte Quenette intègre le Lycée Labourdonnais où elle enseigne, de son côté, son mari cherche et finit par avoir un premier entretien à l'Association des parents d'enfants à besoins spéciaux (APEBS) qui a besoin d'un psychologue à mi-temps, soit une journée par semaine.

Julien Quenette est recruté. Tous les enfants présentant une déficience intellectuelle étant mis ensemble, il répartit les enfants selon leurs différents troubles. Il en profite aussi pour faire des évaluations des enfants et pour soutenir l'équipe éducative.

Peu après, son oncle, le Dr François Tadebois, lui-même bien embarqué à l'APEIM, lui signale que l'on y cherche un psychologue à mi-temps, soit pour trois journées hebdomadaires. Il postule et est recruté. On est alors en 2019.

Son temps professionnel se partage alors entre l'APEBS, l'APEIM et La Ruche à La Valette, Bambous, organisation engagée dans l'apport de soutien scolaire aux enfants vulnérables de la localité. Il se lance aussi dans la pratique privée à la clinique du Bon Pasteur et pendant un temps, il travaille avec Konekte au sein des écoles secondaires.

À ses débuts à l'APEIM, il intègre l'équipe médicale et paramédicale et soutient les différents services. En 2020-2021, lorsque le responsable des ateliers, Jean-Marie Hyacinthe, se retire, la gestion générale des ateliers est confiée à Julien Quenette. Il doit alors concentrer ses interventions professionnelles sur l'APEIM et sur sa pratique privée. À cette époque déjà, Jocelyne Beesoon, qui dirige l'APEIM depuis que la psychologue Irène Alessandri s'est retirée comme directrice, l'identifie comme son possible successeur et lui en fait part.

Professionnaliser l'association

En plongeant plus profondément dans l'univers de l'APEIM, Julien Quenette note que les procédures ne sont pas documentées. «L'APEIM existe depuis 56 ans et on parle de professionnalisation. Il était important de commencer par mettre en place des procédures rigoureuses de travail pour renforcer la structure interne et rapprocher l'association de normes internationales. Il faut arrêter de dire que les organisations non gouvernementales sont des associations caritatives. Nous sommes des associations de professionnels.»

Sa nomination en tant que directeur de l'APEIM intervient après de nombreux départs à la retraite ces récentes années, des personnes ayant servi l'association pendant trois ou quatre décennies, notamment dans la gestion financière, administrative ou relationnelle avec les partenaires, des personnes clés qui parfois, faisaient le boulot de quatre personnes à la fois! Aujourd'hui, sur un personnel de 70 éléments, 75 % sont désormais des nouveaux venus. «L'équipe a rajeuni. à l'heure actuelle, là où nous nous positionnons, les changements ne sont pas une mauvaise chose.»

Depuis quelque deux mois, l'équipe, les bénéficiaires et leurs familles, sous la précieuse orientation de Sophie Hubler, consultante externe, ont élaboré ensemble le plan stratégique de l'association pour 2027-2030, qui repose sur trois axes majeurs, soit un accompagnement de qualité aux bénéficiaires et à leurs familles en se basant sur des pratiques internationales; le renforcement du collectif et plus d'actions de plaidoyer ; et la gouvernance.«Jocelyne et moi avons la même vision qui est que chaque personne porteuse d'un handicap intellectuel puisse être considérée comme un citoyen à part entière. Mais j'ai aussi à coeur les ressources pour financer nos actions. Je dois consolider la structure et m'assurer que nous ayons les moyens pour atteindre la vision du collectif. Les chefs de départements ont aujourd'hui les épaules pour appliquer les procédures.»

Il ajoute que les statuts de l'association doivent aussi être remis à jour. «L'APEIM a été pendant longtemps une référence mais cela a changé après le Covid-19. Je veux qu'elle redevienne cette référence qu'elle était.» Il est en faveur de la décentralisation des services et ambitionne d'aller vers l'ouverture d'une cellule de l'APEIM à Rodrigues après y avoir sondé les besoins. «Nous voulons aussi développer des partenariats avec La Réunion, notamment avec l'ADAPEI Réunion, avec qui nous collaborons depuis un moment.»

Et comme l'association est la seule à disposer d'un centre d'interventions précoces pour identifier les déficiences intellectuelles le plus tôt possible chez les enfants et qu'elle vient d'obtenir l'accréditation de la Mauritius Qualifications Authority qu'elle recherchait depuis deux ans, l'APEIM offrira des formations aux éducateurs et professionnels de la petite enfance et aux parents. «Nous faisons déjà des formations pour notre personnel. Cette accréditation apportera encore plus de valeur à nos employés.»

Il dit avoir noté que les bénéficiaires adultes de l'APEIM qui sont en mesure de travailler peinent à se faire employer au sein des entreprises malgré les efforts d'Inclusion Maurice, réseau d'organisations non gouvernementales du handicap intellectuel dont fait partie l'APEIM. «Depuis quelques années déjà, nous essayons de développer pour nos bénéficiaires un projet de café inclusif calqué sur le modèle du Café Joyeux en France.

Nous voulons être en mesure de former nos bénéficiaires qui sont capables pour qu'ils tiennent un café et aient un salaire pour leur travail. Les bénéfices de ce service reviendront à l'APEIM. Ensuite, nous leur offrirons des formations professionnelles qui leur permettront d'être employables ailleurs. Mais pour remplir toutes nos ambitions futures, il est primordial pour nous de rester focalisés et soudés sur ce plan que nous avons défini ensemble pour les quatre ans à venir. Celui-ci est tourné vers le renforcement de notre structure en vue d'améliorer l'efficacité de notre prise en charge et de répondre au mieux aux besoins évolutifs de nos bénéficiaires... »