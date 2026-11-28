«Pa tou blesir ki vizib.» C'est autour de ce thème que le ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille a organisé une journée portes ouvertes, le samedi 28 novembre, à la municipalité de Port-Louis. L'objectif était de sensibiliser le public aux différentes formes de violences, de présenter les dispositifs d'accompagnement et de rappeler que leur prévention relève d'une responsabilité collective.

Les violences envers les femmes ne se limitent pas aux coups et blessures physiques. La dépendance financière, les pressions psychologiques ou encore les menaces sur les réseaux sociaux peuvent également enfermer les victimes dans des situations d'abus.

C'est le message mis en avant lors de cette activité organisée dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, du 25 novembre au 10 décembre.

C'est la Première ministre adjointe et la ministre de l'Égalité des genres, Arianne Navarre-Marie, qui a procédé à l'ouverture officielle de cette journée. Dans son allocution, elle a évoqué la Domestic Abuse Act, qui remplace l'ancienne Protection from Domestic Violence Act. Cette nouvelle législation prend en compte les abus économiques et numériques.

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L'abus économique concerne, par exemple, une femme qui dépend entièrement financièrement de son partenaire et qui, faute de ressources, se retrouve dans l'incapacité de quitter une relation violente. Les abus numériques peuvent, quant à eux, prendre la forme de menaces, de chantage ou de l'utilisation de photographies personnelles sur les réseaux sociaux pour intimider une victime.

«Toutes les blessures ne sont pas visibles», a rappelé la ministre, en insistant sur l'importance de la prévention. Elle a également souligné que cette lutte nécessite une responsabilité collective, notamment la participation des hommes. Des jeunes volontaires engagés comme ambassadeurs, sous l'appellation Men as Allies, sont ainsi appelés à contribuer à la sensibilisation.

La journée portes ouvertes a réuni plusieurs partenaires institutionnels et associatifs, notamment la police, les services de santé, le ministère de la Sécurité sociale et différentes organisations non gouvernementales (ONG). L'objectif était de permettre au public de connaître les structures vers lesquelles se tourner en cas de violences.

Parmi les organisations présentes figurait l'ONG Passerelle, qui propose un hébergement aux victimes. Le centre Idriss Goomany était également représenté pour son rôle dans la réhabilitation des auteurs de violences qui consomment de la drogue ou d'autres substances.

La National Empowerment Foundation est, pour sa part, appelée à collaborer avec le ministère afin d'orienter les personnes vulnérables vers des formations et des programmes d'autonomisation économique.

La ministre a rappelé que les victimes peuvent contacter le 139, une ligne téléphonique gratuite accessible 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Elle a aussi invité les témoins de situations de violence à privilégier le signalement plutôt que la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux, afin de préserver la dignité et la vie privée des victimes.

Reconnaître les signes de violence

Parmi les outils présentés figurait le violentomètre, développé à l'origine à Paris et traduit en créole mauricien et en créole rodriguais. Réalisé en collaboration avec l'ambassade de France et le ministère, il permet de reconnaître les comportements qui peuvent caractériser une relation violente.

Mélanie Valère-Cicéron, présidente de l'ONG Passerelle, a expliqué que cet outil comporte trois zones. La partie verte représente une relation saine, fondée sur le respect et la communication. La zone orange met en évidence des comportements parfois banalisés, comme la jalousie excessive, la surveillance du téléphone ou l'interdiction de fréquenter ses amis.

La partie rouge signale des comportements plus graves, notamment les menaces de suicide en cas de séparation ou le fait de rendre l'autre responsable de ses propres agissements. Elle a souligné que le violentomètre peut être utilisé individuellement, permettant à chacun d'évaluer sa situation en toute discrétion, sans devoir témoigner devant un groupe.

De son côté, Kismowty Balkil, directrice de la Dolphin Women Association, basée à Petite-Rivière et comptant entre 38 et 40 membres, a insisté sur l'importance de la sensibilisation de proximité. Elle a lancé un appel aux parents pour qu'ils accordent davantage de temps à leurs enfants et prennent le temps de les écouter lorsqu'ils souhaitent se confier.

Au-delà des dispositifs légaux, cette journée a rappelé que l'information, l'écoute et la mobilisation collective restent essentielles pour prévenir les violences et mieux accompagner les victimes.