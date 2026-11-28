Une exposition réunissant 12 artistes, des ateliers créatifs et des animations pour petits et grands seront au rendez-vous le 5 décembre à AIR, Deep-River.

Et si l'art se découvrait autrement, dans une ambiance festive, familiale et empreinte de la magie de Noël ? L'Artistic Immersive Retreat (AIR) à Deep-River invite le public à célébrer l'art et la créativité lors d'Artful, une exposition qui réunira 12 artistes aux univers variés. Pour cette édition, le traditionnel vernissage cèdera la place à une journée entière d'activités, pensée pour rassembler familles, amis, artistes et visiteurs autour d'un moment convivial.

Le rendez-vous est ainsi fixé au samedi 5 décembre, de 10 à 17 heures. L'entrée sera gratuite et le public pourra profiter d'un programme mêlant découverte artistique, artisanat, ateliers créatifs, jeux et animations. L'exposition restera accessible jusqu'au 28 décembre, permettant aux visiteurs de découvrir les oeuvres au-delà de cette journée festive.

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À l'approche des fêtes, Artful se parera d'une atmosphère chaleureuse, avec des créations artisanales, des idées de cadeaux faits main et plusieurs ateliers inspirés de Noël. Les participants pourront notamment prendre part à un atelier de décoration de Noël, confectionner leur propre Père Noël ou encore décorer des biscuits et des sapins en carton. Les artisans seront également présents pour partager leur savoir-faire.

Les enfants ne seront pas en reste. Une chasse au trésor, des courses en équipe avec des oeufs et des cuillères, des chaises musicales, le jeu Santa says et des parties de billes rythmeront la journée. Un coin lecture permettra également de s'évader au fil des contes de Noël, tandis que des cadeaux et une photo de groupe viendront clore les festivités.

La sensibilisation à l'environnement sera aussi au programme grâce à Bis Lamer, qui proposera des jeux autour des milieux côtiers et marins. Petits et grands pourront ainsi apprendre, tout en s'amusant. Une rencontre avec Aquaman figure également parmi les surprises annoncées. Musique live, tombola chinoise, restauration et boissons seront aussi proposées sur place, de quoi profiter pleinement de cette journée. Un service de navette gratuite sera assuré depuis la route principale de Deep-River jusqu'à la galerie, de 10 heures à 15 heures, grâce au soutien de Mautourco.

AIR est un espace dédié aux arts, réunissant galerie, jardin et lieu de rencontre pour artistes, artisans et visiteurs. Avec Artful, le lieu entend ouvrir grand ses portes aux familles et offrir une expérience où créativité, partage et plaisir se conjuguent. Une invitation à célébrer l'art autrement, le temps d'une journée.