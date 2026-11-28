Au Sénégal, la prévalence du tabagisme aurait reculé, mais le nombre de fumeurs serait passé de 500.000 à 660.000, selon des estimations avancées par Philip Morris. Ce paradoxe s'expliquerait par la croissance démographique. « Même lorsque la proportion de fumeurs diminue, leur nombre peut continuer d'augmenter si la population progresse plus rapidement », explique Dr Clément Diarga Basse, médecin spécialiste en santé publique et médecine du travail.

Il occupe des fonctions d'expert scientifique et médical pour Philip Morris international (Pmi) au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Nigeria. À l'échelle mondiale, l'entreprise relève également une baisse de la prévalence entre 1990 et 2019, alors que le nombre de fumeurs dépasserait aujourd'hui le milliard.

Pour le Dr Basse, le nombre absolu de fumeurs constitue un indicateur essentiel pour anticiper les conséquences sanitaires du tabagisme, notamment les cancers, les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux.

Cette lecture sert également de fondement au discours du groupe sur sa transformation et son orientation vers les produits sans fumée.

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L'entreprise affirme avoir profondément revu son approche en renforçant ses investissements dans la recherche et le développement, avec des protocoles scientifiques et des essais cliniques. Elle revendique aujourd'hui plus de 540 publications accessibles à la communauté scientifique.